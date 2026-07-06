Ingressos para reabertura do Theatro Sete de Abril esgotam em cerca de 30 minutos

Fila passou a esquina e avançou pelo calçadão de Pelotas. Igor Islabão/Grupo RBS

A alta procura pelos ingressos para a reabertura do Theatro Sete de Abril na terça-feira (7) confirmou a expectativa em torno da retomada do principal palco cultural de Pelotas. Os cerca de 200 ingressos gratuitos disponibilizados ao público nesta segunda-feira (6) se esgotaram em aproximadamente 30 minutos após o início da distribuição. O cantor Vitor Ramil sobe ao palco às 20h30min.

A entrega começou às 11h, na bilheteria do teatro, mas antes disso dezenas de pessoas já formavam fila em frente ao prédio. Em poucos minutos, a espera avançou pela Rua 15 de Novembro e contornou a esquina, reunindo centenas de interessados em participar do primeiro espetáculo realizado no local desde o fechamento, em 2010.

A apresentação de terça marca a devolução do espaço à comunidade após 16 anos de obras e intervenções. Metade dos lugares foi reservada para convidados, entre autoridades, apoiadores e trabalhadores que participaram da restauração. Os demais assentos foram disponibilizados gratuitamente para a população, com direito a até dois ingressos por pessoa.

A rápida distribuição reforçou o tamanho da demanda por atividades culturais no teatro mais antigo do Rio Grande do Sul.

— Pelo visto não vai ter lugar para todos. São só 200 ingressos e a fila está dobrando a esquina — observou o aposentado Fernando durante entrevista à Rádio Gaúcha Zona Sul durante o programa Chamada Geral, enquanto aguardava atendimento.

"Eu nunca tinha vindo aqui"

Johan não lembra a última vez que esteve no teatro. O prédio foi fechado quando ele tinha quatro anos. Igor Islabão/Grupo RBS

Entre os que conseguiram garantir presença no espetáculo, havia tanto frequentadores históricos do Sete de Abril quanto jovens que nunca tiveram a oportunidade de entrar no prédio.

O auxiliar administrativo Johan Keiber, por exemplo, tinha apenas quatro anos quando o teatro foi interditado. Agora, poderá conhecer o espaço pela primeira vez.

— Estou bastante empolgado. Eu nunca tinha vindo aqui porque tinha quatro anos quando fechou. Sempre ouvi falar muito bem do teatro e da importância dele para a cidade — contou o jovem de 20 anos.

Já o aposentado Sérgio vê a reabertura como a recuperação de um patrimônio histórico e cultural de Pelotas.

— É um momento muito importante para a cidade. O Sete de Abril sempre foi muito valioso para nós. É bom ver esse espaço voltando para a comunidade — afirmou.

Show de Vitor Ramil marca retorno do público

A reabertura ocorre na terça-feira, data em que Pelotas celebra 214 anos. A programação terá apresentação do cantor e compositor pelotense Vitor Ramil, que possui uma longa relação com o teatro, além da discotecagem da DJ Helô.

Para quem não conseguiu ingresso, a prefeitura montará uma estrutura com telão na esplanada em frente ao teatro para acompanhar a cerimônia e os espetáculos.

A retomada do Sete de Abril é considerada um marco para a cultura local. Inaugurado em 1833, o prédio foi fechado em março de 2010 devido ao risco de desabamento do telhado e permaneceu mais de uma década sem receber público.



