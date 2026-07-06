Ingressos para reabertura do Theatro Sete de Abril esgotam em cerca de 30 minutos

A alta procura pelos ingressos para a reabertura do Theatro Sete de Abril na terça-feira (7) confirmou a expectativa em torno da retomada do principal palco cultural de Pelotas. Os cerca de 200 ingressos gratuitos disponibilizados ao público nesta segunda-feira (6) se esgotaram em aproximadamente 30 minutos após o início da distribuição. O cantor Vitor Ramil sobe ao palco às 20h30min.
A entrega começou às 11h, na bilheteria do teatro, mas antes disso dezenas de pessoas já formavam fila em frente ao prédio. Em poucos minutos, a espera avançou pela Rua 15 de Novembro e contornou a esquina, reunindo centenas de interessados em participar do primeiro espetáculo realizado no local desde o fechamento, em 2010.
A apresentação de terça marca a devolução do espaço à comunidade após 16 anos de obras e intervenções. Metade dos lugares foi reservada para convidados, entre autoridades, apoiadores e trabalhadores que participaram da restauração. Os demais assentos foram disponibilizados gratuitamente para a população, com direito a até dois ingressos por pessoa.
A rápida distribuição reforçou o tamanho da demanda por atividades culturais no teatro mais antigo do Rio Grande do Sul.
— Pelo visto não vai ter lugar para todos. São só 200 ingressos e a fila está dobrando a esquina — observou o aposentado Fernando durante entrevista à Rádio Gaúcha Zona Sul durante o programa Chamada Geral, enquanto aguardava atendimento.
"Eu nunca tinha vindo aqui"
Entre os que conseguiram garantir presença no espetáculo, havia tanto frequentadores históricos do Sete de Abril quanto jovens que nunca tiveram a oportunidade de entrar no prédio.
O auxiliar administrativo Johan Keiber, por exemplo, tinha apenas quatro anos quando o teatro foi interditado. Agora, poderá conhecer o espaço pela primeira vez.
— Estou bastante empolgado. Eu nunca tinha vindo aqui porque tinha quatro anos quando fechou. Sempre ouvi falar muito bem do teatro e da importância dele para a cidade — contou o jovem de 20 anos.
Já o aposentado Sérgio vê a reabertura como a recuperação de um patrimônio histórico e cultural de Pelotas.
— É um momento muito importante para a cidade. O Sete de Abril sempre foi muito valioso para nós. É bom ver esse espaço voltando para a comunidade — afirmou.
Show de Vitor Ramil marca retorno do público
A reabertura ocorre na terça-feira, data em que Pelotas celebra 214 anos. A programação terá apresentação do cantor e compositor pelotense Vitor Ramil, que possui uma longa relação com o teatro, além da discotecagem da DJ Helô.
Para quem não conseguiu ingresso, a prefeitura montará uma estrutura com telão na esplanada em frente ao teatro para acompanhar a cerimônia e os espetáculos.
A retomada do Sete de Abril é considerada um marco para a cultura local. Inaugurado em 1833, o prédio foi fechado em março de 2010 devido ao risco de desabamento do telhado e permaneceu mais de uma década sem receber público.
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