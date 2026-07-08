Festival Internacional Sesc de Música abre inscrições para bolsas de estudo em Pelotas

Em 2026, evento reuniu mais de 45 mil pessoas durante as apresentações em Pelotas. Paulo Rossi / Sesc

Músicos interessados em participar da 15ª edição do Festival Internacional Sesc de Música poderão se inscrever a partir desta quarta-feira (8). Realizado em Pelotas, o encontro está marcado para ocorrer entre 18 e 29 de janeiro de 2027 e disponibilizará bolsas de estudo parciais e integrais para jovens instrumentistas e cantores.

Reconhecido como um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina, o festival recebe estudantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior para um período de aperfeiçoamento com mais de 50 docentes brasileiros e estrangeiros, todos com trajetória consolidada em orquestras, universidades e instituições culturais.

As vagas são destinadas a candidatos com 14 anos ou mais e nível avançado de formação musical. As inscrições seguem abertas até 6 de agosto, exclusivamente pela internet.

Os selecionados participarão de aulas individuais e coletivas, além de práticas de orquestra, banda sinfônica e música de câmara. Entre as áreas contempladas estão violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, saxofone, eufônio, percussão, piano, canto lírico, composição e choro.

Na edição realizada neste ano, cerca de 400 participantes, vindos de 19 Estados brasileiros e de outros países, passaram por Pelotas, reforçando a importância do município no cenário da formação musical.

Além do eixo pedagógico, o encontro transforma a cidade em palco para dezenas de concertos, recitais e apresentações gratuitas, distribuídas por teatros, igrejas, praças e outros espaços públicos. A programação da última edição reuniu mais de 45 mil espectadores.

Promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o evento consolidou-se como uma das principais iniciativas de formação e difusão da música de concerto no continente, movimentando a cena cultural e atraindo estudantes e professores de diversas nacionalidades.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 9 de setembro, com matrículas até 24 de setembro. A segunda lista de aprovados está prevista para 4 de outubro, seguida do período de confirmação das vagas até 15 de outubro.



