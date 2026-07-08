Cultura e Lazer

Cultura
Notícia

Festival Internacional Sesc de Música abre inscrições para bolsas de estudo em Pelotas

Seleção para a 15ª edição começa nesta quarta-feira e oferece vagas para cursos com músicos de referência internacional

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS