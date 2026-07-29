Fenadoce escolhe as baronesas que representarão a edição de 2027

A Fenadoce escolheu, na noite de terça-feira (28), as baronesas da edição de 2027. As eleitas foram Aline Mesquita, de 24 anos, representante da Universidade Católica de Pelotas (UCPel); Camila Kolosque, de 26 anos, representante da União Gaúcha João Simões Lopes Neto; e Raissa Cardozo, também de 26 anos, representante da MH2.
O concurso foi realizado no Centro de Eventos da feira e marcou a escolha da corte que terá a missão de representar a maior feira de doces do Brasil durante o próximo ciclo. As vencedoras sucedem Andressa Tejada, Érika Maciel e Sarah Chagas, baronesas da edição de 2026.
Realizado pelo segundo ano consecutivo durante a programação oficial da Fenadoce, o concurso reuniu dez candidatas e grande público na Praça de Alimentação. Após provas de conhecimento sobre a história de Pelotas e da feira, além de avaliações de comunicação, simpatia e desenvoltura, sete candidatas avançaram à etapa final.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi a coroação das novas representantes por Andressa Tejada e Érika Maciel, encerrando oficialmente o ciclo da corte de 2026.
Programação continua nesta quarta-feira
A programação da Fenadoce segue nesta quarta-feira (29) com o concurso Baronesa por Um Dia, que levará Laura da Silva Motta, Maria Clara Brito Casarin e Yasmin Alves Eicholz para viver a experiência de representar a feira durante um dia.
À noite, às 19h30min, o Centro de Eventos recebe a sexta edição do Concurso Senhora Pelotas, realizado pela primeira vez dentro da programação da Fenadoce.