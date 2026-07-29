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Fenadoce escolhe as baronesas que representarão a edição de 2027

Aline Mesquita, Camila Kolosque e Raissa Cardozo foram eleitas na noite de terça-feira (28), em Pelotas, para divulgar a maior feira de doces do Brasil

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