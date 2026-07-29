Fenadoce escolhe as baronesas que representarão a edição de 2027

Realizado pelo segundo ano consecutivo durante a programação oficial do evento, o concurso reuniu dez candidatas. Tamires Brum / RBS TV

A Fenadoce escolheu, na noite de terça-feira (28), as baronesas da edição de 2027. As eleitas foram Aline Mesquita, de 24 anos, representante da Universidade Católica de Pelotas (UCPel); Camila Kolosque, de 26 anos, representante da União Gaúcha João Simões Lopes Neto; e Raissa Cardozo, também de 26 anos, representante da MH2.

O concurso foi realizado no Centro de Eventos da feira e marcou a escolha da corte que terá a missão de representar a maior feira de doces do Brasil durante o próximo ciclo. As vencedoras sucedem Andressa Tejada, Érika Maciel e Sarah Chagas, baronesas da edição de 2026.

Realizado pelo segundo ano consecutivo durante a programação oficial da Fenadoce, o concurso reuniu dez candidatas e grande público na Praça de Alimentação. Após provas de conhecimento sobre a história de Pelotas e da feira, além de avaliações de comunicação, simpatia e desenvoltura, sete candidatas avançaram à etapa final.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a coroação das novas representantes por Andressa Tejada e Érika Maciel, encerrando oficialmente o ciclo da corte de 2026.

Provas de conhecimento sobre a história de Pelotas e da feira, além de avaliações de comunicação, simpatia e desenvoltura, desafiaram candidatas. Tamires Brum / RBS TV

Programação continua nesta quarta-feira

A programação da Fenadoce segue nesta quarta-feira (29) com o concurso Baronesa por Um Dia, que levará Laura da Silva Motta, Maria Clara Brito Casarin e Yasmin Alves Eicholz para viver a experiência de representar a feira durante um dia.