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Fenadoce começa com ônibus direto, mudanças no trânsito e meia-entrada para moradores de Pelotas

32ª edição do evento segue até o dia 2 de agosto

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Gabriel Veríssimo

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