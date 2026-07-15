Haverá mudanças temporárias no trânsito durante todos os dias da feira. Rafael Takaki / Divulgação / Fenadoce

A 32ª Feira Nacional do Doce (Fenadoce) começa nesta quarta-feira (15), às 14h, no Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas. A feira segue até o dia 2 de agosto e contará com linhas especiais de transporte coletivo, alterações no trânsito no entorno do parque e meia-entrada para moradores do município.

Durante todo o período do evento, a prefeitura de Pelotas disponibilizará uma linha de ônibus direta para a Fenadoce. Os coletivos sairão de hora em hora da Rua Marechal Floriano, no ponto inicial da linha Gotuzzo, entre as ruas General Osório e Marechal Deodoro, no Centro.

As linhas regulares que passam pelo Centro de Eventos, como Gotuzzo Circular e Gotuzzo/Lauro Ribeiro, também seguirão atendendo o local.

No sentido Centro–Fenadoce, o trajeto será pela rua Marechal Floriano, Rua Barão de Santa Tecla, avenidas Bento Gonçalves, Duque de Caxias e Pinheiro Machado até o portão do evento.

No retorno ao Centro, os ônibus sairão pela Avenida Presidente João Goulart, passando pela Rua Antônio Sate Alan, Rua Cinco, avenidas Pinheiro Machado, Duque de Caxias e Bento Gonçalves, seguindo pelas ruas Marechal Deodoro, Lobo da Costa, General Osório e Marechal Floriano.

As saídas do Centro ocorrerão de hora em hora das 13h às 22h. Já os ônibus deixarão o Centro de Eventos, também de hora em hora, das 13h35 às 22h35.

Também haverá mudanças temporárias no trânsito durante todos os dias da feira. Segundo a secretaria de Transporte e Trânsito, o acesso e a saída do Centro de Eventos poderão ser feitos tanto pela avenida Pinheiro Machado quanto pela avenida Presidente João Goulart.

Além disso, será proibido estacionar nas vias do entorno da Fenadoce para melhorar a fluidez do trânsito, especialmente para a circulação de ônibus de excursão e demais veículos que acessarem o evento.

Moradores de Pelotas terão meia-entrada

Uma das novidades desta edição é a meia-entrada para moradores de Pelotas nas segundas, terças e quartas-feiras. Quem comprovar residência no município poderá adquirir o ingresso por R$ 10, mantendo o benefício de receber um doce cortesia.

Para obter o desconto, será necessário apresentar um comprovante de residência, como conta de água, luz ou telefone, no momento da compra do ingresso nas bilheterias da feira.

Nos demais casos, os ingressos custam R$ 20 de segunda a quarta-feira e R$ 22 de quinta a domingo. O estacionamento terá valor único de R$ 16 por veículo.

Serviço

Quando: de 15 de julho a 2 de agosto.

Onde: Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas.

Horários: segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h.

Ingressos: R$ 20 (segunda a quarta-feira) e R$ 22 (quinta a domingo), com direito a um doce.

Promoção para moradores de Pelotas: R$ 10, de segunda a quarta-feira, mediante apresentação de comprovante de residência.