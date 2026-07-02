Família de Mestre José Baptista faz nova campanha para custear tratamento pós-AVC

Mestre sofreu uma perda de cerca de 80% das funções que havia recuperado nas sessões de fisioterapia. Divulgação / Arquivo Pessoal

Sete meses após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico grave, o Mestre Griô e Mestre Cultura Viva do Brasil José Baptista enfrenta uma severa regressão em seu estado de saúde. Morador de Pelotas, no sul do Estado, o músico de 66 anos — responsável por projetar o modelo contemporâneo do tambor de sopapo — sofreu uma perda de cerca de 80% das funções que havia recuperado nas sessões de fisioterapia.

Sem conseguir atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a família arca com custos particulares e lançou uma nova vaquinha online para garantir a continuidade do tratamento.

O declínio clínico começou após o registro de sucessivas infecções urinárias causadas por bactérias. Desde o AVC, ocorrido em novembro do ano passado, Baptista já passou por quatro hospitalizações, as duas últimas em 2026, motivadas pelas complicações urinárias. A principal suspeita médica investigada por um urologista é de que as infecções sejam decorrentes de uma "bexiga neurogênica", sequela comum do AVC em que o órgão não se esvazia totalmente.

Paralelamente, a família investiga o comprometimento cognitivo do mestre, que passou a apresentar perda progressiva de memória e déficit severo de equilíbrio.

— Estamos em uma fase de investigação para saber se ele tem algum tipo de delírio prolongado por causa das infecções, o que é muito comum em idosos com deficiência neurológica, ou se o diagnóstico aponta para demência vascular, outra sequela pós-AVC — explica a filha e produtora cultural, Nina Grace Baptista.

Rotina de cuidados exaustiva

A nova realidade transformou a rotina da casa. Sem condições financeiras para contratar cuidadores permanentes, Nina e a mãe dividem sozinhas a assistência diária a Baptista. Para dar conta da demanda, a produtora precisou paralisar oito projetos profissionais.

— Está meio caótico. Tudo está saindo do nosso bolso: fisioterapeuta, fonoaudiólogo e os especialistas que ele precisa, como cardiologista, neurogeriatra e urologista — relata a filha.

Como o mestre não é aposentado, a única fonte de renda fixa atual da residência provém do trabalho da mãe de Nina.

Nova mobilização solidária

Uma primeira campanha de arrecadação virtual havia sido aberta com a meta de R$ 40 mil, mas arrecadou R$ 7 mil e acabou encerrada de forma automática pela plataforma por falta de movimentação recente. Diante da urgência, uma nova vaquinha foi criada com a meta reduzida de R$ 20 mil, tendo arrecadado pouco mais de R$ 400 até o momento.

Os recursos são destinados ao pagamento do corpo técnico de saúde, compra de medicamentos, insumos diários e adaptações de acessibilidade na residência.

Como ajudar: Apoios financeiros de qualquer valor podem ser enviados diretamente à família por meio de contribuições na plataforma online Vakinha ou por transferência eletrônica via Pix, utilizando a chave de telefone: (53) 98111-6879.

Patrimônio vivo do Estado

José Baptista é uma das figuras mais marcantes da salvaguarda das tradições negras na Zona Sul do Rio Grande do Sul. Com mais de 50 anos dedicados à arte e à educação, ele ganhou projeção nacional ao desenhar o formato cônico do Tambor de Sopapo.

O envolvimento técnico e cultural do mestre foi o principal pilar para que o instrumento recebesse o título oficial de Patrimônio Imaterial de Pelotas, concedido no ano de 2021.



