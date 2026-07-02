Cultura e Lazer

Pelotas
Notícia

Família de Mestre José Baptista faz nova campanha para custear tratamento pós-AVC

Referência da cultura afro-gaúcha sofreu regressão no quadro clínico após infecções urinárias recorrentes e aguarda diagnóstico definitivo 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS