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Escola de Rio Grande garante vaga em festival internacional de dança após coleção de prêmios em Pelotas

Coreografia inédita foi uma das duas selecionadas para o Universal Dance; grupo agora busca recursos para representar a cidade em Florianópolis e, futuramente, no México

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Laura Cosme

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