Escola de Rio Grande garante vaga em festival internacional de dança após coleção de prêmios em Pelotas

Com pouco mais de dois anos de atividades, a Evidencie Academia de Dança, de Rio Grande, conquistou o principal resultado de sua trajetória ao garantir uma vaga para o Universal Dance, um dos maiores festivais internacionais de dança da América Latina. A classificação foi conquistada durante a segunda edição do Pelotas em Dança, quando a escola somou oito primeiros lugares, quatro premiações especiais e teve uma coreografia selecionada para representar a região na competição internacional.

Fundada em janeiro de 2024, a Evidencie surgiu após o encerramento das atividades da Academia Ensaio. A diretora e proprietária, Natalie Agostinho, conta que ela e outros professores decidiram criar uma nova escola para dar continuidade ao trabalho desenvolvido com os alunos.

— Nós vínhamos da Academia Ensaio, onde crescemos no mundo da dança. Quando ela encerrou as atividades, nos vimos sem chão. A Evidencie nasceu para evidenciar talentos e destacar pessoas no meio artístico. Nosso propósito é promover o brilho de cada aluno e ajudá-lo a construir sua trajetória — afirma.

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Segundo Natalie, a proposta da escola também é utilizar a dança e o teatro como instrumentos de desenvolvimento pessoal.

— Acreditamos que a dança forma artistas, mas também forma pessoas mais conscientes, confiantes e preparadas para os desafios da vida.

Atualmente, a academia atende 159 alunos e também acolhe crianças e adolescentes de instituições do município. São oferecidas aulas de jazz, balé, danças urbanas, k-pop, sapateado, MixDance e teatro para crianças, adolescentes e adultos.

Coreografia inédita garantiu a classificação

A vaga para o Universal Dance foi conquistada com a coreografia A Criança que Habita em Mim, apresentada pelo grupo juvenil de jazz. A montagem propõe uma reflexão sobre o conflito entre as cobranças da vida adulta e a preservação da essência da infância, abordando o reencontro com a calma, a paciência e a força interior.

Segundo Natalie, o trabalho foi criado especialmente para o festival e precisou passar por adaptações durante o processo de montagem.

— Tivemos alguns contratempos e precisávamos adaptar a coreografia. Quando os bailarinos terminaram de dançar, muitos estavam tristes e desacreditados. Era um trabalho completamente novo. Quando anunciaram nossa classificação, ficamos boquiabertos. Foi muito choro, abraços e palavras de incentivo.

Na categoria disputada pela escola, apenas duas coreografias conquistaram vaga para o Universal Dance.

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Além da classificação internacional, a Evidencie encerrou a participação no Pelotas em Dança com oito primeiros lugares nas categorias Duo Jazz Infantojuvenil, Solo Balé de Repertório Infantojuvenil, Jazz Conjunto Infantojuvenil, Jazz Grupo Infantojuvenil, Estilo Livre Grupo Juvenil, Jazz Grupo Juvenil, Solo Jazz Juvenil e Dança Contemporânea Grupo Juvenil. A escola também recebeu os prêmios de Destaque Infantojuvenil, Destaque Juvenil, Melhor Coreografia e Melhor Coreógrafa.

Para Natalie, o resultado representa um marco na trajetória da instituição.

— Durante esses mais de dois anos conquistamos algumas premiações em festivais da região, mas esse foi, sem dúvida, um dos maiores reconhecimentos para a escola. Ainda assim, acredito que nossa maior conquista foi chegar até aqui. Tivemos pouco mais de um mês para começar essa história e quem acompanhou nossa trajetória desde o início sabe o quanto foi desafiador — salienta.

Próximo desafio

Com a classificação, a rotina de ensaios deve ser intensificada nas próximas semanas. Atualmente, os bailarinos treinam entre duas e três vezes por semana, mas a preparação será ampliada para a disputa da etapa brasileira do Universal Dance, em Florianópolis.

A intenção da escola também é buscar recursos para participar da etapa internacional, em Cancún, no México. A presença na edição realizada na Argentina neste ano foi descartada devido ao curto prazo de organização e aos custos da viagem.

O Universal Dance reúne bailarinos de diferentes países da América Latina em competições, workshops ministrados por professores internacionais e atividades de intercâmbio cultural. A edição de 2026 ocorreu entre os dias 2 e 8 de junho, em Florianópolis. As datas da competição de 2027 ainda não foram divulgadas.

Para viabilizar a participação da delegação, a escola pretende promover rifas, bingos, brechós e buscar patrocinadores.

Além da disputa pelos títulos, Natalie destaca o impacto da experiência para a formação dos alunos.

— Representar Rio Grande e o Rio Grande do Sul em um evento como esse é um sonho para quem vive da arte. Queremos que nossos alunos aproveitem toda essa experiência. Sempre que participam de festivais, eles voltam com uma bagagem enorme de aprendizado. O crescimento artístico e pessoal é visível — finaliza a proprietária.





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