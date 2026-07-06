Cultura e Lazer

Cooperação internacional
Notícia

Entenda por que São Lourenço do Sul mantém acordo com uma cidade na Alemanha há quase 20 anos

Parceria firmada em 2007 com Sponheim fortalece laços históricos e impulsiona projetos sociais, culturais e econômicos no município

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Laura Cosme

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