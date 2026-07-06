Entenda por que São Lourenço do Sul mantém acordo com uma cidade na Alemanha há quase 20 anos

Firmado oficialmente em 2007, o acordo tem origem em uma relação iniciada ainda em 1995. René Nolte / Divulgação

A cerca de 10 mil quilômetros de distância, a pequena cidade alemã de Sponheim mantém uma relação oficial com São Lourenço do Sul, no Sul gaúcho, que já dura quase duas décadas. Criada para preservar os laços da imigração alemã, a cooperação entre os dois municípios ultrapassou o simbolismo: ao longo dos anos, gerou intercâmbios, fortaleceu a produção de vinhos, viabilizou doações superiores a 140 mil euros e segue impulsionando projetos sociais, culturais e econômicos.

Firmado oficialmente em 2007, o acordo de cidades-irmãs teve origem em uma relação iniciada ainda em 1995 e foi fortalecido recentemente com a visita do prefeito Zelmute Marten à cidade alemã.

A ligação entre os dois municípios remonta ao século 19 e está diretamente relacionada ao processo de imigração alemã para o sul do Rio Grande do Sul. Segundo Marten, Sponheim é a cidade natal de Jacob Rheingantz, personagem considerado fundamental para a colonização de São Lourenço do Sul.

— Depois da Revolução Farroupilha, Jacob Rheingantz organizou um acordo comercial com José de Oliveira Guimarães, proprietário da sesmaria que abrangia a região onde hoje estão municípios como Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. A partir dessa parceria foi iniciado o processo de imigração que formou o município de São Lourenço do Sul — lembra.

Inicialmente, a cooperação entre as cidades surgiu de forma informal, impulsionada por moradores e entidades dos dois países interessados em preservar esse vínculo histórico. A oficialização ocorreu em 2007, durante as comemorações do centenário da imigração alemã e pomerana no município, quando foi assinado o acordo de cidades-irmãs.

Para o prefeito, além de preservar a memória da imigração, a parceria fortalece a identidade cultural da comunidade e amplia as oportunidades de intercâmbio entre Brasil e Alemanha.

— Ela impacta muito positivamente, em especial na questão do resgate histórico, da identidade e do fortalecimento da autoestima da comunidade lourenciana — garante.

O que são cidades-irmãs?

A geminação, também conhecida como cidades-irmãs, é um acordo formal firmado entre municípios de diferentes países. Embora não tenha caráter comercial obrigatório, esse tipo de parceria estimula a troca de experiências, o desenvolvimento de projetos conjuntos, a realização de intercâmbios e o fortalecimento de vínculos históricos entre as comunidades.

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Intercâmbio fortaleceu a produção de vinhos

Os resultados da parceria também chegaram ao setor econômico. Um dos principais exemplos foi a aproximação entre produtores de vinho dos dois municípios, permitindo que jovens da região conhecessem a tradição vitivinícola alemã e trouxessem novos conhecimentos para São Lourenço do Sul.

Um dos participantes desse intercâmbio foi o engenheiro agrônomo e vitivinicultor Marimônio Alberto Weingärtner. Em 2008, ele permaneceu cerca de 40 dias em Sponheim para conhecer técnicas de cultivo de uvas e produção de vinhos.

Na época, Weingärtner trabalhava na Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul (Coopar), coordenando um projeto voltado à criação de alternativas econômicas para produtores de tabaco.

— Entendemos que a vitivinicultura tinha potencial para a nossa região e, como Sponheim tem na produção de uvas e vinhos sua principal atividade agrícola, foi criado esse intercâmbio para troca de conhecimento — pondera.

Segundo ele, a experiência foi decisiva para consolidar o projeto que, anos depois, deu origem ao empreendimento da família.

— Aquela viagem ampliou muito nossa visão sobre a produção de vinhos. Tivemos contato com tecnologias, formas de manejo e uma cultura muito forte ligada à vitivinicultura. Sem dúvida, foi uma experiência que contribuiu para o desenvolvimento do nosso negócio e reforçou a convicção de que era possível produzir vinhos de qualidade aqui na região — menciona.

Conforme Marten, a intenção é ampliar esse tipo de iniciativa nos próximos anos, com novos intercâmbios voltados ao fortalecimento da vitivinicultura e de outros setores econômicos do município.

Doações já ultrapassam 140 mil euros

Além dos intercâmbios culturais e econômicos, a cooperação também trouxe resultados concretos para a área social.

Segundo o prefeito, a Associação de Amigos de São Lourenço do Sul em Sponheim já destinou mais de 140 mil euros para projetos desenvolvidos no município ao longo dos últimos anos.

Os recursos foram aplicados principalmente na Casa da Criança, instituição que atende crianças vítimas de violência e abandono, e no Lar Santo Antônio.

Recentemente, uma nova remessa de recursos foi encaminhada pelas entidades alemãs. Desta vez, além das duas instituições, a Padaria Comunitária também será beneficiada.

Segundo Marten, uma reunião virtual entre representantes dos dois municípios será realizada nos próximos dias para oficializar o novo repasse.

— Sempre tomamos o cuidado de fomentar a organização da sociedade para garantir que esse relacionamento continue independentemente das mudanças de governo. Essa participação da comunidade é o que dá sustentação à parceria ao longo dos anos — conclui.



