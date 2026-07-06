Cultura e Lazer

214 anos
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Como 18 fotógrafos enxergam Pelotas? Exposição revela diferentes olhares sobre a cidade

Mostra reúne 36 fotografias de paisagens, monumentos e cenas do cotidiano até 13 de julho, no Paço Municipal

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Gabriel Veríssimo

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