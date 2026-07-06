Como 18 fotógrafos enxergam Pelotas? Exposição revela diferentes olhares sobre a cidade

As fotografias ficam expostas até o dia 13 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Como parte da programação dos 214 anos de Pelotas, foi aberta nesta segunda-feira (6) a exposição fotográfica Pelotas – Viva o presente, que reúne trabalhos de 18 fotógrafos naturais ou radicados no município.

Instalada no saguão do Paço Municipal, a mostra apresenta 36 fotografias — duas de cada participante — e permanece aberta à visitação até 13 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A proposta é retratar diferentes olhares sobre a cidade por meio de imagens que expressem afeto, pertencimento e orgulho de Pelotas. A exposição reúne registros de paisagens, monumentos, espaços históricos e cenas do cotidiano.

Entre os participantes está o fotojornalista Carlos Queiroz, que atua na área há quase três décadas. Na mostra, ele apresenta duas fotografias aéreas: uma da Praça Coronel Pedro Osório e outra do Arroio Pelotas.

Fotos mostram pertencimento dos autores com o município. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Para Queiroz, iniciativas como essa valorizam a fotografia e estimulam o encontro entre profissionais da área.

— Se tu pensar, nós somos uma das profissões em extinção. Isso era para ser um espaço constante. Eu acho legal fazer essa ação, reunir esse povo. Junta todo mundo, se conversa sobre fotografia e fotojornalismo. Então, eu acho que é excelente isso — afirma.

Foram expostas fotos de paisagens, monumentos e momentos marcantes do município. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O fotógrafo também destaca o potencial de Pelotas para quem deseja aprender a fotografar, em razão da diversidade de cenários disponíveis no município.

— A maioria das pessoas não conhece Pelotas. Onde tu for, tem fotografia legal. Tem pôr do sol e nascer do sol na água diariamente. Tem uma colônia maravilhosa, o centro histórico, tem muita opção. Tem que fotografar e tentar enxergar o que os outros não enxergam — aponta.

Confira a programação da semana de aniversário

A programação semana comemorativa aos 214 anos de Pelotas iniciou no último domingo (5) com a com a Corrida Cidade de Pelotas, e nesta segunda-feira com a exposição fotográfica Pelotas - Viva o presente. Nesta terça-feira (7), data do aniversário do município, será reinaugurado o Theatro Sete de Abril, após 16 anos fechado.

A reinauguração conta com uma programação extensa durante toda a semana. Confira a programação:

Dia 7 - terça-feira

18h – DJ Helô

19h30min – Descerramento de placa comemorativa da reabertura do teatro

20h – Cerimonial, com lançamento do vídeo oficial do site e do Instagram do Theatro

20h30min – Show de Vitor Ramil

22h – Apresentação de DJ Helô

Dia 8 - quarta-feira

Tarde de visitas guiadas

20h – Grupo Tholl (técnicas circences)

Dia 9 - quinta-feira

20h – Ballet Dicléa Ferreira de Souza

Dia 10 - sexta-feira

15h – Orquestra Estudantil Municipal

Dia 11 - sábado

19h – Grupo Oju Obá – Cantos Sagrados e Populares

20h – Sociedade Pelotense Música pela Música (SPMM)

Dia 12 - domingo

17h – Preto do Sapato





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