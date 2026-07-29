Tom Holland chega ao quarto filme no papel de Peter Parker. Courtesy of Sony Pictures / Divulgação

A grande estreia dos cinemas nesta semana é Homem-Aranha: Um Novo Dia (Spider-Man: Brand New Day). O longa dirigido por Destin Daniel Cretton é o quarto estrelado por Tom Holland no papel de Peter Parker, depois De Volta ao Lar (2017), Longe de Casa (2019) e Sem Volta para Casa (2021).

O filme chega às salas de Pelotas nesta quinta-feira (30). O Cineflix do Shopping Pelotas anuncia nove sessões diárias até o dia 5 de agosto. Serão seis exibições dubladas, uma dublada em 3D e duas legendadas. Já no Cineart do Calçadão, Um Novo Dia terá cinco exibições diárias. Confira a programação completa abaixo.

Sucesso do diretor Cristopher Nolan, A Odisseia segue em cartaz, com três sessões diárias no Cineflix e duas no Cineart.

Para o público infantil, as atrações em cartaz continuam sendo Toy Story 5, Moana e Minions & Monstros.

Programação de 30 de julho a 5 de agosto

Cineart - Shopping Calçadão (Rua Andrade Neves, 1934)

Homem-Aranha: Um Novo Dia (Dublado)

Classificação indicativa: 12 Anos

Sala 2 - 15h, 18h, 21h

Sala 4 - 18h30min, 21h30min

Moana (Dublado)

Classificação indicativa: 10 Anos

Sala 3 - 14h20min, 16h40min

Toy Story 5 (Dublado)

Classificação indicativa: 6 Anos

Sala 4 - 14h

Sala 3 - 19h

A Odisseia (Dublado)

Classificação indicativa: 14 Anos

Sala 3 - 21h

Minions e Monstros (Dublado)

Classificação indicativa: 10 anos

Sala 4 - 16h20min

Cineflix Shopping Pelotas (Avenida Ferreira Viana, 1526)

Toy Story 5 (Dublado)

Classificação indicativa: 6 anos

Sala 5 - 13h10min, 15h25min

Homem-Aranha: Um Novo Dia (Dublado)

Classificação indicativa: 12 anos

Sala 3 - 13h, 16h, 19h, 22h

Sala 5 - 17h40min, 20h40min

Homem-Aranha: Um Novo Dia 3D (Dublado)

Classificação indicativa: 12 anos

Sala 4 - 15h30min

Homem-Aranha: Um Novo Dia (Legendado)

Classificação indicativa: 12 anos

Sala 4 - 18h30min, 21h30min

A Odisseia (Dublado)

Classificação indicativa: 14 anos

Sala 1 - 17h

A Odisseia (Legendado)

Classificação indicativa: 14 anos

Sala 1 - 13h30min, 20h30min

Moana (Dublado)

Classificação indicativa: Livre

Sala 4 - 13h05min







