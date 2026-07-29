A grande estreia dos cinemas nesta semana é Homem-Aranha: Um Novo Dia (Spider-Man: Brand New Day). O longa dirigido por Destin Daniel Cretton é o quarto estrelado por Tom Holland no papel de Peter Parker, depois De Volta ao Lar (2017), Longe de Casa (2019) e Sem Volta para Casa (2021).
O filme chega às salas de Pelotas nesta quinta-feira (30). O Cineflix do Shopping Pelotas anuncia nove sessões diárias até o dia 5 de agosto. Serão seis exibições dubladas, uma dublada em 3D e duas legendadas. Já no Cineart do Calçadão, Um Novo Dia terá cinco exibições diárias. Confira a programação completa abaixo.
Sucesso do diretor Cristopher Nolan, A Odisseia segue em cartaz, com três sessões diárias no Cineflix e duas no Cineart.
Para o público infantil, as atrações em cartaz continuam sendo Toy Story 5, Moana e Minions & Monstros.
Programação de 30 de julho a 5 de agosto
Cineart - Shopping Calçadão (Rua Andrade Neves, 1934)
Homem-Aranha: Um Novo Dia (Dublado)
Classificação indicativa: 12 Anos
Sala 2 - 15h, 18h, 21h
Sala 4 - 18h30min, 21h30min
Moana (Dublado)
Classificação indicativa: 10 Anos
Sala 3 - 14h20min, 16h40min
Toy Story 5 (Dublado)
Classificação indicativa: 6 Anos
Sala 4 - 14h
Sala 3 - 19h
A Odisseia (Dublado)
Classificação indicativa: 14 Anos
Sala 3 - 21h
Minions e Monstros (Dublado)
Classificação indicativa: 10 anos
Sala 4 - 16h20min
Cineflix Shopping Pelotas (Avenida Ferreira Viana, 1526)
Toy Story 5 (Dublado)
Classificação indicativa: 6 anos
Sala 5 - 13h10min, 15h25min
Homem-Aranha: Um Novo Dia (Dublado)
Classificação indicativa: 12 anos
Sala 3 - 13h, 16h, 19h, 22h
Sala 5 - 17h40min, 20h40min
Homem-Aranha: Um Novo Dia 3D (Dublado)
Classificação indicativa: 12 anos
Sala 4 - 15h30min
Homem-Aranha: Um Novo Dia (Legendado)
Classificação indicativa: 12 anos
Sala 4 - 18h30min, 21h30min
A Odisseia (Dublado)
Classificação indicativa: 14 anos
Sala 1 - 17h
A Odisseia (Legendado)
Classificação indicativa: 14 anos
Sala 1 - 13h30min, 20h30min
Moana (Dublado)
Classificação indicativa: Livre
Sala 4 - 13h05min
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