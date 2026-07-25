Candidatas a baronesa da Fenadoce são apresentadas; saiba como votar

11 candidatas disputam o título de baronesa da 33ª Fenadoce. Rafael Takaki / Fenadoce / Divulgação

As 11 candidatas ao posto de baronesa da Fenadoce foram anunciadas na sexta-feira (24). O concurso irá eleger três representantes para compor a corte da 33ª Fenadoce. O concurso ocorre dentro da 32ª edição do evento, que continua até o dia 2 de agosto.

A votação popular está aberta até segunda-feira (27), no site da Fenadoce. A mais votada garante uma vaga entre as finalistas do concurso, que será realizado na terça-feira (28), quando elas desfilam pela primeira vez às 19h, no palco da Praça de Alimentação.

As candidatas passarão por uma avaliação de três etapas: participação em palestras, reuniões, oficinas e entrevistas comporão 40% da nota final, uma entrevista sobre a história de Pelotas, da Fenadoce e da tradição doceira com peso de 30%, e o desfile final, que avalia simpatia, postura, passarela e empatia com o público, valendo 30% da nota.

Quem são as candidatas:

Aline Lopes Mesquita (Universidade Católica de Pelotas) – 24 anos

Camila Mendes Kolosque (União Gaúcha Simões Lopes Neto) – 26 anos

Danielle Torres Braga (Doces Lembranças) – 20 anos

Jéssica Lareska Teixeira Islabão (Bless Ótica) – 29 anos

Ketlyn Treichel Pedroso (Ótica Bilharva) – 21 anos

Luana Costa Gomes (Grupo Inove) – 40 anos

Marcella Gonçalves Borba (Dani Modas) – 21 anos

Maria Eduarda Costa dos Santos (Associação dos Produtores de Doces de Pelotas) – 25 anos

Milene Medeiros Gomes Cassana (Óptica Karisma) – 23 anos

Rafaela Valente Cunha (Dona Zilda Doces Cristalizados) – 25 anos

Raissa Cardozo (MH2) – 26 anos

Como votar

Para votar, basta acessar o site da Fenadoce. Através de um mesmo dispositivo, é possível votar a cada duas horas. A votação segue aberta até segunda-feira (27).



