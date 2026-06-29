Cantor volta ao palco com repertório dos mais de 40 anos de carreira. André Feltes / Divulgação

O cantor e compositor Nei Lisboa volta a Pelotas para um show no Theatro Sete de Abril no dia 18 de julho, às 20h30min. A apresentação integra a programação de reabertura do teatro, após 16 anos fechado.

— É uma alegria fazer parte dessa reabertura tão esperada. As lembranças que tenho do Sete sempre são muito calorosas, de uma plateia participativa e de um clima descontraído — recorda Nei.

Depois de três anos sem subir aos palcos pelotenses, Nei Lisboa revisita mais de 40 anos de carreira acompanhado de uma banda já conhecida do público: Paulinho Supekovia na guitarra, Giovani Berti nas percussões e Luiz Mauro Filho nos teclados. Nei afirma que a banda tem cerca de 70 músicas ensaiadas.

— [A banda fica] cada vez melhor em termos de interação, e um mesmo repertório vai amadurecendo, sempre ficando melhor. A gente acumulou um capital em termos de repertório que é muito bacana, porque dá para ir trocando conforme o dia e a inspiração, construindo roteiros diversos — diz.

Leia Mais Depois de 16 anos, teatro mais antigo do RS reabre com a missão de formar novos públicos

Clássicos e canções mais recentes

Com um "cardápio" tão amplo, há alguns clássicos da discografia que não podem faltar no show, como Telhados de Paris, Verão em Calcutá, Baladas e Rima Rica, Frase Feita.

— Estou sempre colocando coisas mais recentes, do A Vida Inteira [álbum de 2013] e depois, uma produção que não é muito grande, mas que eu particularmente gosto mais, porque eu acho que são canções de mais maturidade — diz.

Nei Lisboa avalia que, ao longo da carreira, conseguiu produzir uma obra que tem permanência e reconhecimento do público.

— Eu gosto de envelhecer, inclusive artisticamente. Não saio correndo atrás de novidade nenhuma nem tento me inserir como tal [...] Essa configuração de um repertório dos 40 anos de trajetória não fica com um caráter saudosista ou envelhecido. Acho que ali tem muita coisa a dizer sobre o mundo e as relações humanas de hoje — afirma.

A venda dos ingressos foi aberta nesta segunda-feira (29). As entradas variam de R$ 77 a R$ 154, no site TicketSul.

Serviço

O quê: Show de Nei Lisboa em Pelotas

Onde: Theatro Sete de Abril (Praça Cel. Pedro Osório, 160)

Quando: Sábado, 18 de julho, 20h30min

Ingressos: R$ 77 (meia-entrada), R$ 99 (solidário) e R$ 154 (inteira) no site TicketSul.



