Cultura e Lazer

Tradição doceira
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Fenadoce abre inscrições para escolha da corte de Baronesas de 2027; veja requisitos

Candidatas têm até 19 de junho para se inscrever; desfile final será realizado em julho durante a programação da feira

Frederico Feijó

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