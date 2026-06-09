Fenadoce abre inscrições para escolha da corte de Baronesas de 2027; veja requisitos

Corte ganhará novas representantes para edição de 2027. Divulgação / Rafael Takaki

A escolha da corte de Baronesas da Fenadoce 2027 já tem calendário definido. As inscrições para o concurso estão abertas até 19 de junho, e o desfile que definirá as novas representantes da feira está marcado para 28 de julho, no Centro de Eventos da Fenadoce, em Pelotas.

As eleitas terão a missão de representar a tradição doceira e atuar como embaixadoras da feira durante a divulgação da 33ª edição do evento, prevista para 2027.

Podem participar mulheres com 18 anos completos até a véspera do concurso, residentes em Pelotas há pelo menos dois anos e com ensino médio concluído. O regulamento também estabelece que as candidatas não podem estar grávidas.

Vídeo sobre Pelotas faz parte da inscrição

Entre os requisitos da inscrição está a produção de um vídeo de até 30 segundos gravado em um local que represente o patrimônio cultural ou natural de Pelotas.

A proposta é que as candidatas apresentem sua relação com a cidade e expliquem os motivos que as levam a disputar uma vaga na corte.

Também são exigidos documentos como identidade, comprovantes de residência e escolaridade, termo de compromisso assinado e um ofício de apresentação emitido por uma entidade ou empresa representante.

Avaliação terá três etapas

As candidatas homologadas passarão por um processo de seleção dividido em três fases.

A primeira envolve palestras, oficinas, reuniões e entrevistas, etapa que representa 40% da nota final.

Na sequência, haverá uma entrevista voltada aos conhecimentos sobre a história de Pelotas, a Fenadoce e a tradição doceira, com peso de 30%.

Os 30% restantes serão definidos durante o desfile final, quando serão avaliados critérios como simpatia, postura, desenvoltura, elegância, empatia com o público e passarela.

Empresas e entidades podem indicar candidatas

Cada candidata deverá ser indicada por uma entidade ou empresa. Podem participar centros culturais, entidades de classe, empresas, indústrias, clubes esportivos e associações que estejam em dia com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas.

Como forma de incentivo, as empresas que representarem as candidatas eleitas para a corte receberão isenção da mensalidade da CDL Pelotas durante os seis primeiros meses de 2027.

O regulamento completo e as inscrições estão disponíveis no site oficial da Fenadoce.



