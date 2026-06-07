Fejunca terá palco 360 graus e expectativa de público de 35 mil pessoas no Cassino

Evento é visto como uma oportunidade de movimentar a economia local durante o inverno. Fernanda Cruz / Prefeitura de Rio Grande

A 35ª edição da Fejunca, tradicional celebração junina do balneário Cassino, será realizada entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça Dídio Duhá. Consolidada no calendário cultural da região, a iniciativa é apontada como uma das principais ações para impulsionar a economia local durante a baixa temporada e deve atrair cerca de 35 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

Durante o inverno, o Cassino mantém uma população estimada em cerca de 55 mil moradores, o que amplia a importância de iniciativas voltadas à movimentação econômica do balneário.

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Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, a Fejunca contribui para fortalecer o comércio, estimular a circulação de renda e ampliar as opções de entretenimento para moradores e visitantes.

— A festa vai possibilitar que a comunidade, o comércio pujante, o nosso artesanato, povos originários e demais empreendedores participem do maior evento da baixa temporada, que também valoriza os nossos atrativos durante o inverno — afirma.

A programação deste ano contará com 10 shows regionais, além de apresentações de escolas, entidades e grupos comunitários.

As atrações musicais contemplam diferentes estilos, como pagode, forró e música tradicionalista.

Teremos artistas locais de diversos gêneros, desde o pagode e o forró até a música tradicionalista. É uma forma de fomentar a nossa cultura e valorizar as tradições da região MIGUEL SATT Secretário do Cassino

Além das apresentações artísticas, a Fejunca terá feira de artesanato, espaços gastronômicos com comidas típicas e o tradicional quentão, um dos itens mais procurados pelo público nesta época do ano.

Para as crianças, estão previstas atividades recreativas e brinquedos infláveis.

Estrutura ampliada

Nesta edição, a organização investiu na ampliação da estrutura. Entre as novidades estão um palco em formato 360 graus, área coberta para o público e melhorias realizadas na Praça Dídio Duhá.

As intervenções incluem revitalização do espaço, pintura, limpeza, reforço na iluminação e qualificação da quadra de basquete existente no local.

— Esta será uma edição ampliada em termos de qualificação. Teremos palco em formato 360 graus, cobertura, revitalização da praça, pintura, limpeza e iluminação, além de melhorias na quadra de basquete. Tudo para oferecer mais conforto e qualidade tanto aos comerciantes quanto ao público — afirma o secretário.

A realização é da prefeitura do Rio Grande, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande e São José do Norte.

Confira a programação na íntegra: