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Fejunca terá palco 360 graus e expectativa de público de 35 mil pessoas no Cassino

Festa junina ocorre entre 11 e 14 de junho com shows, gastronomia típica, artesanato e estrutura ampliada na Praça Dídio Duhá

Laura Cosme

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