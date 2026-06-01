Exposições na Pinacoteca de Pelotas exploram emoções, memória e identidade territorial

Obras em pintura, escultura e outras linguagens artísticas ocupam as salas Antônio Caringi e Inah Costa. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

Duas exposições organizadas pela Pinacoteca de Pelotas estão abertas à visitação na Casa Dois, sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), no Centro de Pelotas. As mostras Frutos da Terra e Horizontes Internos reúnem obras do acervo da instituição e propõem reflexões sobre emoções, território, memória e identidade cultural.

Na sala Antônio Caringi, a exposição Horizontes Internos apresenta novas aquisições do acervo da Pinacoteca por meio do projeto Pape Itinerâncias. A mostra reúne obras em diferentes linguagens, como pintura e escultura, que abordam percepções subjetivas, estados emocionais e experiências individuais.

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Segundo o curador Alcimir Richter, arquiteto, professor e pesquisador responsável pelas duas exposições, as peças convidam o público a refletir sobre a relação entre o mundo externo e a experiência interior.

Já na sala Inah Costa, a exposição Frutos da Terra reúne trabalhos de artistas locais presentes no acervo da Pinacoteca. A proposta é relacionar arte e natureza, aproximando a produção artística das raízes culturais, das memórias e das paisagens que marcam a região.

A mostra está organizada em três eixos: a matéria-prima, dedicada aos materiais que compõem as obras; o ciclo do tempo, sobre o processo de criação artística; e a diversidade de biomas, que destaca a pluralidade estética e cultural presente na produção local.

As exposições podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Casa Dois, localizada na Praça Coronel Pedro Osório, 2, esquina das ruas Félix da Cunha e Lobo da Costa. A entrada é gratuita.



