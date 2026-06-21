Exposição em Pelotas transforma rota ancestral dos povos originários em arte contemporânea

Documentário foi baseado no livro lançado em 2023 por Carlos André Dominguez, professor do curso de Jornalismo. Charles Guerra / Divulgação

Quais imagens surgem quando estudantes de Artes Visuais imaginam um caminho ancestral que atravessava o continente sul-americano? Essa é a proposta da exposição Peabiru: o caminho do Sol através do desenho, que reúne produções artísticas elaboradas por alunos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a partir de reflexões sobre uma das mais antigas rotas de circulação dos povos originários.

A mostra ocorre no Museu do Doce, em Pelotas, até 10 de julho, com entrada gratuita. As obras foram produzidas por estudantes do curso de Artes Visuais – Licenciatura após assistirem ao episódio Peabiru, mistério e segredos, da série Olhar Brasil, produção da TV UFPel/EBC dirigida por Carlos André Dominguez, professor do curso de Jornalismo.

Leia Mais A história da Seleção anotada à mão: o ritual que une a família Schlee e a camisa canarinho

Arte inspirada em uma história milenar

O documentário foi baseado no livro Peabiru, o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico, lançado em 2023 por Dominguez, resultado de anos de pesquisa sobre o tema.

A obra apresenta fragmentos da história do Peabiru, sistema de caminhos ancestrais que conectava o litoral do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando áreas dos atuais Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru.

Utilizada por diferentes povos originários ao longo de milhares de anos, a rota servia como espaço de circulação, intercâmbio cultural, religioso e comercial. Evidências arqueológicas e relatos de comunidades indígenas indicam uma intensa movimentação de populações pelo território muito antes da chegada dos europeus.

Leia Mais Após mais de 15 anos fechado, Theatro Sete de Abril deve ser reaberto no aniversário de Pelotas

Leia Mais Escritor gaúcho transforma memórias dos orelhões em livro de contos

— O caminho em si é uma prova de que as populações que viviam em todo o continente, milhares de anos antes da chegada dos europeus, já tinham civilizações e culturas com muito intercâmbio e mobilidade. Elas se relacionavam de todas as formas possíveis e utilizavam esses caminhos para promover essa interação — afirma Dominguez.

Ao transformar uma rota ancestral em imagens contemporâneas, os trabalhos expostos aproximam passado e presente, valorizando as memórias dos povos originários e as conexões históricas entre diferentes territórios do continente.

Para o pesquisador, a exposição amplia o alcance das reflexões propostas pela produção audiovisual.

— A mostra faz uma transposição do tempo e do espaço. Traz questionamentos para que as pessoas reflitam sobre essas histórias e sobre a importância de conhecermos o nosso passado para compreender melhor o presente e corrigir o que ainda é possível — destaca.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 13h às 18h, no Museu do Doce.



