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Exposição em Pelotas transforma rota ancestral dos povos originários em arte contemporânea

Mostra reúne trabalhos de estudantes da UFPel inspirados no documentário Peabiru, mistério e segredos e pode ser visitada gratuitamente no Museu do Doce até 10 de julho

Gabrielle Peres*

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