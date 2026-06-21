Exposição em Pelotas transforma rota ancestral dos povos originários em arte contemporânea

Quais imagens surgem quando estudantes de Artes Visuais imaginam um caminho ancestral que atravessava o continente sul-americano? Essa é a proposta da exposição Peabiru: o caminho do Sol através do desenho, que reúne produções artísticas elaboradas por alunos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) a partir de reflexões sobre uma das mais antigas rotas de circulação dos povos originários.
A mostra ocorre no Museu do Doce, em Pelotas, até 10 de julho, com entrada gratuita. As obras foram produzidas por estudantes do curso de Artes Visuais – Licenciatura após assistirem ao episódio Peabiru, mistério e segredos, da série Olhar Brasil, produção da TV UFPel/EBC dirigida por Carlos André Dominguez, professor do curso de Jornalismo.
Arte inspirada em uma história milenar
O documentário foi baseado no livro Peabiru, o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico, lançado em 2023 por Dominguez, resultado de anos de pesquisa sobre o tema.
A obra apresenta fragmentos da história do Peabiru, sistema de caminhos ancestrais que conectava o litoral do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando áreas dos atuais Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru.
Utilizada por diferentes povos originários ao longo de milhares de anos, a rota servia como espaço de circulação, intercâmbio cultural, religioso e comercial. Evidências arqueológicas e relatos de comunidades indígenas indicam uma intensa movimentação de populações pelo território muito antes da chegada dos europeus.
— O caminho em si é uma prova de que as populações que viviam em todo o continente, milhares de anos antes da chegada dos europeus, já tinham civilizações e culturas com muito intercâmbio e mobilidade. Elas se relacionavam de todas as formas possíveis e utilizavam esses caminhos para promover essa interação — afirma Dominguez.
Ao transformar uma rota ancestral em imagens contemporâneas, os trabalhos expostos aproximam passado e presente, valorizando as memórias dos povos originários e as conexões históricas entre diferentes territórios do continente.
Para o pesquisador, a exposição amplia o alcance das reflexões propostas pela produção audiovisual.
— A mostra faz uma transposição do tempo e do espaço. Traz questionamentos para que as pessoas reflitam sobre essas histórias e sobre a importância de conhecermos o nosso passado para compreender melhor o presente e corrigir o que ainda é possível — destaca.
A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 13h às 18h, no Museu do Doce.
*Sob orientação e supervisão de Felipe Valduga.