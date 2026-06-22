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Do Areal para as telas: cineasta de Pelotas transforma histórias da periferia em primeiro longa-metragem

Vinícius Lemes prepara o lançamento de Bairro, filme inspirado em vivências reais de jovens da periferia pelotense e produzido de forma independente ao longo de uma década

Gabriel Veríssimo

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