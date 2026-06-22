Do Areal para as telas: cineasta de Pelotas transforma histórias da periferia em primeiro longa-metragem

A trajetória artística do cineasta começou ainda na infância, quando desenvolveu o hábito de desenhar e criar histórias. Divulgação / Arquivo Pessoal

Criado no bairro Areal, em Pelotas, o cineasta Vinícius Lemes construiu sua trajetória artística a partir das histórias que conhece de perto. Aos 29 anos, o fundador da produtora independente Cupinxa Filmes prepara o lançamento de seu primeiro longa-metragem, Bairro, obra inspirada em experiências reais de moradores da periferia da cidade.

A expectativa é que o filme seja lançado em 2027, marcando os dez anos de desenvolvimento do projeto. Para o diretor, o objetivo é retratar aquilo que define como "o extraordinário que existe dentro da vila".

— Eu acho que o cinema aqui ainda é muito elitizado. Ele não está chegando nos bairros. Se nós não fizermos esse tipo de expressão artística, ela não chega até nós. Eu sempre dialoguei muito com as ruas e as histórias que eu conto vêm das pessoas que encontro todos os dias — afirma.

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A relação com a arte começou ainda na infância, por meio do desenho e da criação de histórias. Na adolescência, Vinícius passou a produzir histórias em quadrinhos com foco em temas sociais ligados à realidade urbana e à população marginalizada.

A transição para o audiovisual ocorreu anos depois, quando acontecimentos envolvendo pessoas próximas despertaram o interesse em contar histórias inspiradas em vivências reais.

Longa aborda juventude, violência e recomeços

Atualmente em fase de pós-produção, Bairro começou a ser idealizado entre 2015 e 2016. As filmagens tiveram início em 2017 e avançaram ao longo dos anos de forma independente.

A inspiração para a obra surgiu a partir de experiências pessoais do diretor, como a prisão de um primo e o agravamento do quadro de depressão de um amigo de infância. Na mesma época, Pelotas vivia um dos períodos mais violentos de sua história recente, marcado por conflitos entre facções criminosas e altos índices de homicídios.

A trama acompanha dois personagens inspirados nessas vivências. Um deles, Natã, retorna à comunidade após cumprir pena e tenta reconstruir a vida ao lado do filho. O outro, Davi, enfrenta problemas relacionados à depressão. Um acontecimento aproxima os dois protagonistas e conduz a narrativa.

— O foco não é um bairro específico. Bairro é a simbologia dos jovens que moram dentro dos bairros. O filme explora as vivências dessas pessoas. Eu venho de um contexto onde muitos caras não chegaram nem aos 30 anos. Isso me marcou muito — conta.

O longa foi produzido sem recursos de editais públicos e reuniu colaboradores de Pelotas e de outros estados. Os protagonistas são interpretados pelo primo do diretor, Leandro Rodrigues, e por seu amigo de infância, Jonas Neuenfeld.

Segundo Vinícius, a escolha teve como objetivo preservar a autenticidade da narrativa.

— Eu queria pessoas que conhecessem aquela realidade. Eu precisava que fossem eles, porque têm a aparência, têm a voz e carregam essa vivência. Eu não queria um ator reproduzindo uma realidade que eles conhecem profundamente — explica.

Dos quadrinhos ao audiovisual

"O Lado Negro da Praça" integra o acervo do Museu do Hip Hop, em Porto Alegre. Montagem sobre imagens / Vinícius Lemes / Reprodução

Antes de se dedicar ao audiovisual, Vinícius ganhou reconhecimento com a história em quadrinhos O Lado Negro da Praça, criada quando tinha 16 anos.

A obra é ambientada na Praça Coronel Pedro Osório e acompanha a trajetória de uma pessoa em situação de rua marcada por traumas e dificuldades sociais.

Finalizado em 2018, o trabalho foi posteriormente selecionado para integrar o acervo do Museu do Hip Hop.

Hoje, o autor busca apoio para transformar o material em livro e distribuí-lo gratuitamente em escolas.

— É uma leitura que pode dialogar muito com adolescentes de bairros periféricos. Quero que eles percebam que alguém com uma trajetória parecida também conseguiu criar e produzir arte — afirma.

Cinebiografia está nos planos

Além da reta final de Bairro, Vinícius já trabalha em um novo projeto. Trata-se de O Poeta do Funk, cinebiografia do cantor MC Felipe Boladão, um dos nomes mais influentes do funk paulista dos anos 2000.

O roteiro já foi concluído e possui autorização da família do artista. A produção, porém, ainda depende da captação de recursos para avançar para as etapas de filmagem.

A expectativa é reunir profissionais de diferentes estados e ampliar o alcance nacional do trabalho desenvolvido pelo cineasta.

Enquanto busca viabilizar o novo projeto, Vinícius segue concentrado na conclusão de Bairro, obra que considera resultado de uma década de trabalho e de uma relação permanente com os territórios que inspiram suas histórias.

— São histórias que nasceram aqui. Histórias de pessoas que a gente encontra todos os dias, mas que raramente vê representadas na tela — resume.



