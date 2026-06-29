Depois de 16 anos, teatro mais antigo do RS reabre com a missão de formar novos públicos

Teatro mais antigo do Rio Grande do Sul, Sete de Abril estava fechado desde 2010. Douglas Dutra / Agencia RBS

Quando reabrir as portas para receber o público, no dia 7 de julho, o Theatro Sete de Abril, de Pelotas, voltará a ser um dos mais antigos do Brasil em atividade. Inaugurado no final de 1833, o primeiro teatro do Rio Grande do Sul estava fechado desde março de 2010, quando foi interditado sob risco de desabamento do telhado.

Depois de uma extensa — e demorada — reforma, o Sete de Abril voltará a receber o público na festa dos 214 anos da cidade com show de Vitor Ramil e discotecagem da DJ Helô, dois ícones da cultura pelotense.

A cerimônia de abertura terá metade do espaço reservada para convidados, incluindo autoridades, apoiadores e os trabalhadores da reforma. Os ingressos gratuitos para o público serão distribuídos a partir das 11h do dia 6 de julho. Quem não conseguir entrar, poderá acompanhar o espetáculo por um telão na esplanada em frente ao teatro, onde a DJ Helô irá se apresentar.

Pelotense Vitor Ramil fará o show de reabertura do Sete de Abril. André Ávila / Agência RBS

Foco na formação de público

Como diretor à frente do processo de retomada do Sete de Abril, está o ator, diretor e produtor cultural Alexandre Mattos Meireles. Segundo ele, um dos pilares da sua gestão será devolver o teatro para a sociedade e formar novas plateias.

— Estamos com o teatro fechado há 16 anos e entendemos que é um prejuízo muito grande, nesse primeiro momento não vai ter como "pagar" para a sociedade o que a gente deixou de entregar.

A atriz e professora Maureen Nogueira será a coordenadora artístico-pedagógica do teatro. Entre os primeiros projetos estão a criação de companhias de dança e teatro com estudantes da rede municipal.

— Esses projetos têm como objetivo fomentar a arte e a cultura na cidade e proporcionar aos alunos da rede municipal essa experiência — explica. Segundo ela, a expectativa é iniciar essas atividades em agosto.

— A gente só pode amar o que a gente conhece. Se hoje a gente tem esse amor pelo teatro foi porque durante muito tempo, desde pequeno, a gente começou a frequentar. Acho que a gente tem que oportunizar isso — diz Meireles.

Música e artes cênicas terão programação fixa

Maureen Nogueira será coordenadora artístico-pedagógica e Alexandre Mattos Meireles será o diretor do teatro. Douglas Dutra / Agencia RBS

Também a partir de agosto, estão previstos dois projetos de programação fixa e gratuita no Theatro Sete de Abril. O primeiro é o 277, com apresentações musicais toda segunda-feira, às 19h. A terça-feira será o dia do Sete em Cena, com programação voltada ao teatro, dança e artes circenses.

Segundo Meireles, os editais para os artistas que desejam participar serão divulgados em breve e os artistas receberão cachê.

— Ficou tanto tempo fechado, agora a gente vai compensar para ter bastante atividade — diz o diretor.

Um espaço para a arte de Pelotas

O diretor Alexandre Meireles afirma que a gestão tentará facilitar a ocupação do teatro, principalmente por artistas locais. Segundo ele, está em estudo o formato para a cessão do espaço e estima-se que o custo deve ser de 10% a 15% do valor da bilheteria.

— Vai ser um espaço de geração de trabalho e renda, de fruição cultural e de formação de público — resume.

Além disso, o Sete de Abril também cederá espaços para ensaios, mediante agendamento, e a prioridade serão as companhias de teatro.

— Nesse período todo que a gente ficou sem o Sete de Abril, temos o entendimento de que o segmento mais prejudicado foi o teatro. O músico sempre dá um jeito, toca num bar ou aqui na esplanada — exemplifica o diretor.

— O teatro é uma coisa muito forte na cidade, e muitos grupos foram se diluindo por falta de espaço — complementa Maureen. — Tínhamos grupos tradicionais em Pelotas que perderam a sua casa, e a gente quer devolver essa casa não só para esses grupos, mas para a cidade de Pelotas.

12 dias de programação

A programação de reabertura do Theatro Sete de Abril vai de 7 a 17 de julho com atrações gratuitas. As atrações dos dias 13 a 16 ainda não foram divulgadas. O primeiro espetáculo com cobrança de ingressos será o show de Nei Lisboa, no dia 18.

Confira a programação

Dia 7 - terça-feira

18h – DJ Helô

19h30min – Descerramento de placa comemorativa da reabertura do teatro

20h – Cerimonial, com lançamento do vídeo oficial do site e do Instagram do Theatro

20h30 – Show de Vitor Ramil

22h – Apresentação de DJ Helô

Dia 8 - quarta-feira

Tarde de visitas guiadas

20h – Grupo Tholl (técnicas circences)

Dia 9 - quinta-feira

20h – Ballet Dicléa Ferreira de Souza

Dia 10 - sexta-feira

15h – Orquestra Estudantil Municipal

Dia 11 - sábado

19h – Grupo Oju Obá – Cantos Sagrados e Populares

20h – Sociedade Pelotense Música pela Música (SPMM)

Dia 12 - domingo

17h – Preto do Sapato