Cultura e Lazer

Contagem regressiva
Notícia

Depois de 16 anos, teatro mais antigo do RS reabre com a missão de formar novos públicos

Programação de retomada do Theatro Sete de Abril começa em 7 de julho, com shows de Vitor Ramil e Nei Lisboa; espaço estava interditado desde 2010

Douglas Dutra

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