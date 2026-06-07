Cultura e Lazer

Em Pelotas
Notícia

Concurso da Fenadoce vai escolher três meninas para viver experiência de "Baronesa por um Dia"

Iniciativa inédita da feira é voltada a crianças de 7 a 10 anos e busca aproximar novas gerações da tradição doceira da cidade

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