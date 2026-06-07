Concurso da Fenadoce vai escolher três meninas para viver experiência de "Baronesa por um Dia"

Premiação também prevê uma tarde de chá com doces, encontro com as atuais baronesas da feira, entrada gratuita no evento e ingressos para o parque de diversões. Rafael Takaki / Fenadoce

A Fenadoce 2026 terá uma novidade voltada ao público infantil. Pela primeira vez, a feira promoverá o concurso Baronesa por um Dia, que vai escolher três meninas para participar de uma programação especial ao lado da corte do evento.

Podem participar crianças entre 7 e 10 anos. As inscrições estão abertas até 16 de junho por meio do site oficial da Fenadoce.

A iniciativa integra as ações da 32ª edição da feira, que neste ano busca ampliar a participação das crianças em atividades relacionadas à tradição doceira de Pelotas.

Segundo a organização, as candidatas deverão responder à pergunta O que você faria se fosse Baronesa por um dia?. As respostas serão avaliadas por uma comissão responsável por selecionar as 10 melhores participantes.

Na etapa seguinte, as finalistas passarão por votação popular pela internet, que definirá as três vencedoras.

A corte da Fenadoce é responsável por representar e divulgar a feira ao longo do ano, participando de eventos e ações promocionais ligadas à tradição doceira de Pelotas.

Premiação inclui encontro com a corte

As meninas escolhidas participarão de uma ação especial de divulgação da Fenadoce e receberão uma faixa personalizada e uma mini coroa.

A programação também prevê uma tarde de chá com doces, encontro com as atuais baronesas da feira, entrada gratuita no evento e ingressos para o parque de diversões.

A atividade será realizada em data a ser divulgada após a conclusão do concurso.

Neste ano, a feira terá como tema "Doces Aventuras de Pelotas". Rafael Takaki / Divulgação

Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), a 32ª edição ocorrerá entre os dias 15 de julho e 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce.

Neste ano, a feira terá como tema Doces Aventuras de Pelotas, inspirado em uma obra literária voltada ao público infantil e que aborda a história da tradição doceira do município.

Considerada uma das maiores feiras gastronômicas do Rio Grande do Sul, a Fenadoce reúne anualmente milhares de visitantes em Pelotas.



