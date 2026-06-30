Cultura e Lazer

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Praia do Cassino aposta em eventos para atrair turistas também no inverno

Enquanto moradores mantêm a rotina na orla, setor busca reduzir a sazonalidade e aumentar a ocupação da rede hoteleira

Laura Cosme

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