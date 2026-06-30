Praia do Cassino aposta em eventos para atrair turistas também no inverno

Caminhadas, ciclismo e chimarrão à beira-mar mantêm a orla movimentada mesmo nos dias mais frios. Nicollas Silveira / Divulgação

Quem imagina que a Praia do Cassino fica vazia durante o inverno pode se surpreender. Mesmo fora da temporada de verão, a maior praia do mundo em extensão recebe diariamente moradores e visitantes que aproveitam a orla para caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e o tradicional chimarrão à beira-mar.

Com cerca de 55 mil moradores fixos, o balneário mantém uma rotina movimentada ao longo do ano. Nos fins de semana de tempo firme, a população chega a aproximadamente 80 mil pessoas, segundo a Secretaria do Cassino. No verão, esse número pode alcançar 250 mil.

Moradora do bairro, Rosa Gouveia faz parte do grupo que mantém a rotina na praia mesmo nos dias mais frios.

— No inverno fica mais tranquilo. A gente vem caminhar, tomar um chimarrão e aproveitar a praia do mesmo jeito. Quem mora aqui não deixa de vir por causa do frio — afirma.

A busca por qualidade de vida leva moradores à orla em todas as estações do ano. Nicollas Silveira / Divulgação

Além dos moradores, visitantes de Rio Grande e de municípios vizinhos também ajudam a manter o movimento na orla, principalmente para atividades ao ar livre.

— O Cassino continua com vida no inverno. As pessoas vêm para aproveitar a qualidade de vida, as áreas verdes, as praças, o comércio e, principalmente, a praia. Ela continua sendo o maior atrativo para quem mora aqui e para quem visita o balneário — diz o secretário do Cassino, Miguel Satt.

Hotelaria sente impacto da baixa temporada

Se a praia continua movimentada, o mesmo não acontece com o setor de hospedagem. Durante o inverno, a ocupação da rede hoteleira fica abaixo de 50%, bem distante dos 100% registrados nos períodos de maior movimento do verão, quando os 2.389 leitos disponíveis costumam ser totalmente ocupados.

Para a proprietária da Pousada Divino Sol e integrante do Conselho Municipal de Turismo, Caroline Dagno, o principal desafio é consolidar o Cassino como destino turístico também durante os meses frios.

— Somos uma praia e temos estrutura para receber visitantes o ano inteiro, com gastronomia, hotelaria, acomodações aconchegantes e experiências voltadas também para o inverno — afirma.

Segundo ela, fora da temporada o perfil dos visitantes também muda.

— O turista costuma vir em feriados prolongados ou durante eventos específicos. Ainda não existe uma cultura de escolher o Cassino como destino de inverno, como acontece na Serra Gaúcha. Temos estrutura para isso, mas esse mercado ainda precisa ser desenvolvido — avalia.

Passeios continuam fora da temporada

Excursões de escolas mantêm o movimento das tradicionais vagonetas. Marco Favero / Agencia RBS

A movimentação também permanece para quem trabalha diretamente com os turistas. Aos 71 anos, o vagoneteiro Antônio Valdir Chagas conduz passeios pela praia desde os 11 e afirma que o trabalho continua durante todo o ano.

— Depois de março, o movimento segue com excursões de escolas. A gente continua trabalhando o ano inteiro — conta.

Segundo ele, durante o inverno o principal público é formado por estudantes que visitam o balneário para conhecer a praia e sua história. No verão, predominam turistas e famílias.

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As tradicionais vagonetas circulam das 8h às 17h durante a baixa temporada. No verão, os passeios se estendem até o pôr do sol. O valor é de R$ 100 por carrinho, com capacidade para até cinco pessoas.

Eventos são aposta para reduzir a sazonalidade

Além do fluxo permanente de moradores, a prefeitura aposta na realização de eventos e na qualificação da infraestrutura para reduzir os efeitos da sazonalidade.

Entre as principais atrações promovidas fora da temporada de verão estão a Fejunca, o Acampamento Farroupilha, o MotoFest e festivais gastronômicos, que ajudam a atrair visitantes em diferentes períodos do ano.

Segundo o secretário Miguel Satt, a estratégia é ampliar o calendário de eventos e tornar o balneário atrativo em todas as estações.

— Estamos qualificando a infraestrutura do bairro e trabalhando para fortalecer nossas atrações e eventos, buscando manter o Cassino movimentado durante todo o ano — afirma.

