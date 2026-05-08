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“Me chama”: conheça a rio-grandina que subiu no palco com Simone Mendes

Nicoly Garcia contou com ajuda do público para chegar ao palco e interpretar “Direitos Iguais” ao lado da artista sertaneja

Laura Cosme

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