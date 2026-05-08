“Me chama”: conheça a rio-grandina que subiu no palco com Simone Mendes

Imagine subir ao palco para cantar ao lado da artista favorita. Esse sonho acompanhava a cantora rio-grandina Nicoly Garcia e se tornou realidade em 30 de abril, durante o show de Simone Mendes, em Pelotas.

A oportunidade surgiu de forma inesperada. Nicoly levou um cartaz pedindo uma chance para cantar com a artista. A mensagem dizia: “Simone, me chama, me dá uma chance de cantar com você, não vou fazer feio, realiza meu sonho”.

A ideia foi incentivada pelo marido, Alexandre, parceiro de vida e também de palco.

— Não foi algo programado. O convite aconteceu por causa de um cartaz que meu esposo insistiu que eu fizesse. Sempre fui muito fã da Simone e a gente acreditou que talvez fosse possível — relata Nicoly.

Nicoly Garcia diz que viveu o momento “mais emocionante” da trajetória na música até agora. Jordan Bergmann / Divulgação/Ascom Simone Mendes

O casal chegou ao show quando a área em frente ao palco já estava lotada. Mesmo distante, passou boa parte da apresentação tentando chamar atenção da cantora.

Em alguns momentos, Alexandre colocou Nicoly sobre os ombros para que o cartaz pudesse ser visto.

A insistência começou a mobilizar o público. Pessoas que acompanhavam o show abriram espaço para que ela avançasse em direção ao palco e passaram a iluminar o cartaz com lanternas de celulares.

— O pessoal começou a ajudar muito. Ligavam as lanternas, apontavam para o cartaz e deixavam a gente passar. Foi assim que conseguimos chegar mais perto do palco — conta.

Cartaz chamou atenção da artista e vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Jordan Bergmann / Divulgação/Ascom Simone Mendes

Já próximo do fim da apresentação, Nicoly conseguiu chegar à grade. Foi nesse momento que um integrante da equipe de Simone percebeu o cartaz e sinalizou para que ela fosse até a lateral do palco.

— Eu já estava chorando fazia tempo, porque ainda acreditava que podia dar certo. Quando ele me chamou, comecei a tremer muito. Não conseguia nem caminhar direito — relembra.

Encontro no palco

Nos bastidores, enquanto aguardava a entrada, Nicoly tentou controlar a emoção.

— Eu só pensava que tinha pedido tanto por aquela oportunidade e que não podia fazer feio. Era muita coisa passando na cabeça ao mesmo tempo — diz.

No palco, ela interpretou Direitos Iguais, uma das músicas recentes do repertório de Simone Mendes.

Segundo Nicoly, a própria cantora se surpreendeu com a escolha.

— Ela perguntou se eu tinha coragem de cantar aquela música. E eu respondi que a gente já fazia ela nos nossos shows — conta.

Apesar da experiência em apresentações ao vivo, Nicoly afirma que a emoção interferiu diretamente na performance.

— Eu cantei engasgada a música toda. Olhava para o lado e via a Simone ali. Era difícil controlar a emoção. Mesmo assim, entreguei o melhor que eu podia naquele momento — afirma.

Rio-grandina interpretou a música Direitos Iguais ao lado de Simone Mendes. Jordan Bergmann / Divulgação/Ascom Simone Mendes

Um dos momentos que mais repercutiu foi quando Nicoly se ajoelhou no palco em sinal de agradecimento.

— Quando eu me ajoelhei, o pessoal começou a gritar e aplaudir muito. Eu olhei para o lado e a Simone estava sorrindo para mim. Depois dali ficou ainda mais difícil segurar a emoção — relata.

A cantora também destaca o apoio recebido de pessoas desconhecidas durante a tentativa de chegar ao palco.

— Tinha uma moça do meu lado que viu tudo. Eu estava chorando muito e ela colocou a mão no meu ombro e disse: “Tu vai conseguir”. No outro dia, ela me mandou mensagem dizendo que também chorou quando eu subi no palco — conta.

Repercussão nas redes e carreira musical

Segundo Nicoly, vídeos da apresentação circularam rapidamente nas redes sociais e renderam milhares de mensagens.

— Passei dois dias praticamente só respondendo mensagens. Tinha muita gente dizendo que chorou junto com a gente, mesmo sem nos conhecer — afirma.

A repercussão também ampliou a visibilidade da dupla formada por Nicoly e Alexandre.

Os dois atuam profissionalmente na música há cerca de três anos, com apresentações em bares, festas e eventos particulares em Rio Grande e outras cidades da região.

Nicoly e Alexandre atuam profissionalmente na música há cerca de três anos. Dupla mistura sertanejo e músicas internacionais no repertório. Divulgação / Arquivo Pessoal/Jac Fotos

A parceria musical surgiu após os dois se conhecerem durante uma apresentação na Feira de Artesanato do Rio Grande (Fearg).

Embora já cantassem informalmente em encontros familiares, a decisão de profissionalizar a música ocorreu em 2023.

— Eu cheguei para ele e falei: “Quero trabalhar com música”. Comprei os equipamentos parcelados e disse que agora a gente precisava tocar para pagar tudo aquilo — relembra.

Após a repercussão do vídeo com Simone Mendes, a dupla passou a receber convites de outras cidades e registrou aumento na procura por shows particulares.

— Muitas portas começaram a se abrir depois disso. Pessoas que não conheciam o nosso trabalho passaram a procurar a gente — relata.

Mesmo com a repercussão nacional, Nicoly diz que vê o episódio como parte de uma trajetória construída em conjunto.

— Eu subi no palco, mas essa conquista é nossa. Tudo isso faz parte da construção da dupla e do sonho que a gente vem tentando realizar juntos — finaliza.



