Revitalização do túmulo de Bento Gonçalves depende de decreto da prefeitura

Ainda não há data definida para o início efetivo das obras, que dependem da conclusão do processo licitatório para contratação de empresas e da viabilização de parcerias público privadas. Laura Cosme / Grupo RBS

Após mobilização de familiares e historiadores da região, a revitalização do túmulo de Bento Gonçalves aguarda agora a assinatura de um decreto do Executivo para permitir o início das obras.

Nesta primeira etapa, será realizado o levantamento cadastral do monumento, que é um bem tombado. De acordo com o historiador Fernando Costamilan, o processo envolve análise técnica detalhada.

— Nós estamos em contato com o mestre em restauração no Rio Grande do Sul para fazer um trabalho minucioso e técnico mesmo. É um bem que é tombado, ele merece um levantamento cadastral, tem toda a questão de levantamento das patologias, dos projetos de iluminação, recuperação e dos elementos roubados — afirma.

Até o momento, não há definição de custos para o restauro, já que o valor dependerá da avaliação técnica a ser realizada durante o levantamento.

Os restos mortais de Bento Gonçalves foram transferidos para Rio Grande após sua morte, em 1847, como forma de homenagem em um dos principais cenários da Revolução Farroupilha.

Durante o conflito, o município teve papel estratégico ao abrigar o governo imperial, tornando-se ponto central da disputa entre legalistas e farroupilhas.

A transferência foi autorizada por Joaquim Gonçalves da Silva, filho do general. Inicialmente sepultado em Pedras Brancas, atual município de Cristal, Bento Gonçalves passou a descansar em Rio Grande como símbolo do período histórico vivido pela cidade.

Ainda não há data definida para o início efetivo das obras, que dependem da conclusão do processo licitatório para contratação de empresas e da viabilização de parcerias público privadas.

— A gente tem, primeiro, que aguardar o decreto da prefeita, oficialmente, esperar a empresa técnica que vai fazer o levantamento técnico, para fazer o levantamento de custo, e buscar quais as linhas de patrocínio que a gente vai conseguir, se vai ser patrocínio direto, lei de incentivo à cultura. É um passo a passo, precisa seguir esse rito, a gente não tem como fazer isso antes, por isso não tem nem como te dar uma previsão — complementa o historiador.