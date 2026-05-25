Cultura e Lazer

Flow Pedagógico
Notícia

Rap Contra o Frio leva oficinas a escolas públicas em Rio Grande

Projeto percorre instituições de ensino com atividades sobre a cultura hip hop; 11ª edição do evento ocorre no domingo e terá show de MV Bill

Thaina Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS