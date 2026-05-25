Rap Contra o Frio leva oficinas a escolas públicas em Rio Grande

Proposta é ampliar o acesso dos jovens à cultura urbana e mostrar o hip hop. Thaina Martins / RBS TV

A 11ª edição do Rap Contra o Frio, em Rio Grande, será realizada em 7 de junho e vai reunir música e solidariedade em mais uma mobilização no município. Antes do evento principal, a organização vem promovendo o projeto Flow Pedagógico, com oficinas em escolas públicas para apresentar a cultura hip hop a estudantes da rede municipal e estadual.

Nesta segunda-feira (25), uma das atividades ocorreu na Escola Ernesto Pedroso. Esta foi a sétima instituição visitada pela iniciativa, que busca aproximar crianças e adolescentes dos elementos que compõem o movimento.

Uma das atividades ocorreu na Escola Ernesto Pedroso. Thaina Martins / RBS TV

Durante a oficina, 23 alunos participaram de atividades teóricas e práticas. Eles conheceram a história do hip hop, aprenderam sobre o papel dos MCs e DJs e também tiveram contato com equipamentos usados nas apresentações, como o toca-discos.

Segundo a organização, a proposta é ampliar o acesso dos jovens à cultura urbana e mostrar o hip hop como ferramenta de expressão artística, identidade e pertencimento.

O Flow Pedagógico integra a programação do Rap Contra o Frio, evento organizado por músicos, MCs e produtores culturais de Rio Grande. A ação também busca divulgar o festival e fortalecer a relação entre a cena local e a comunidade escolar.

Flow Pedagógico integra a programação do Rap Contra o Frio, evento organizado por músicos, MCs e produtores culturais. Thaina Martins / RBS TV

Programação e arrecadação

Neste ano, o festival contará com mais de 10 atrações locais e terá como destaque o show nacional do rapper MV Bill. O evento será realizado no dia 7, no estacionamento do Centro de Eventos de Rio Grande, com início às 10h.

A entrada será mediante a doação de um agasalho e um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

Leia Mais Filme de diretor pelotense disputa principal prêmio do cinema brasileiro

Ao chegar à 11ª edição, o Rap Contra o Frio se consolida como uma das principais iniciativas de cultura urbana e solidariedade em Rio Grande.



