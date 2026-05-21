Mestre Griô José Baptista é internado pela terceira vez em seis meses em Pelotas

Baptista tem mais de 50 anos de trajetória dedicada à cultura e às tradições negras. Divulgação / Arquivo Pessoal

O Mestre Griô e Mestre Cultura Viva do Brasil José Baptista foi internado novamente no último sábado (16), em Pelotas, no sul do Estado. Esta é a terceira hospitalização do líder cultural em um período de seis meses.

De acordo com a filha dele, a produtora cultural Nina Grace Baptista, o mestre está tratando um quadro de sepse e está em um quarto do Hospital Universitário São Francisco de Paula (Husfp). Segundo a família, ainda não há previsão de alta médica.

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A saúde de José Baptista, que tem mais de 50 anos de trajetória dedicados à arte, à educação e à preservação das tradições negras, vem mobilizando a comunidade cultural da região desde novembro do ano passado.

Na ocasião, ele permaneceu dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Pelotas após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico grave. O episódio comprometeu parte das suas funções motoras e de comunicação, paralisando o lado esquerdo do corpo.