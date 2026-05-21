Cultura e Lazer

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Notícia

Mestre Griô José Baptista é internado pela terceira vez em seis meses em Pelotas

Referência das tradições afro-gaúchas, Mestre foi hospitalizado no Hospital Universitário São Francisco de Paula com quadro de sepse

Igor Islabão

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