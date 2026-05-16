“Mesmo degradado, DNA ainda pode ser identificado”: entenda como pesquisadores querem analisar restos mortais de Bento Gonçalves

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Mesmo após quase dois séculos da morte de Bento Gonçalves, ainda existe possibilidade de identificação de material genético. Laura Cosme / Grupo RBS

A possibilidade de exumação dos restos mortais de Bento Gonçalves da Silva, sepultados no monumento-túmulo localizado na Praça Tamandaré, em Rio Grande, ainda depende de uma série de etapas técnicas, legais e institucionais antes de qualquer procedimento.

Embora a discussão tenha ganhado força nas últimas semanas após o debate sobre a recuperação do monumento funerário, a proposta de pesquisa envolvendo os remanescentes do líder farroupilha começou a ser estruturada em 2017 pela arqueóloga Thaís Damasceno Assunção.

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Segundo a pesquisadora, a iniciativa surgiu durante sua graduação, inspirada em estudos semelhantes realizados com os restos mortais da família imperial brasileira.

— A proposta surgiu em uma conversa com meu orientador, professor Danilo Bernardo Vicensotto. Tivemos como referência uma pesquisa desenvolvida em 2013 com os remanescentes ósseos da família imperial brasileira, que trouxe resultados relevantes para a área. A partir disso, começamos a estruturar o projeto envolvendo Bento Gonçalves — relata.

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Conforme Thaís, mudanças de gestão ao longo dos anos exigiram o realinhamento institucional do projeto.

— Como houve alterações administrativas, tornou-se necessário retomar diálogos e reavaliar procedimentos para verificar a viabilidade da execução da pesquisa com responsabilidade, cautela e respaldo legal — explica.

No aguardo de autorização

Para que a pesquisa avance, será necessária autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Isso ocorre porque o projeto envolve dois patrimônios distintos: o próprio monumento funerário e os remanescentes humanos de Bento Gonçalves.

Do ponto de vista técnico, segundo a arqueóloga, a exumação é considerada viável porque os restos mortais já passaram anteriormente por outro processo semelhante.

— Bento Gonçalves já foi exumado anteriormente. Os remanescentes estão em fase esqueletal, desarticulados e acondicionados em uma urna de mármore — afirma.

Pesquisa prevê análise genética e tomografia

Mesmo após quase dois séculos da morte de Bento Gonçalves, ainda há possibilidade de identificação de material genético.

Segundo Thaís, tecnologias atuais de genética forense permitem trabalhar com fragmentos degradados e pequenas quantidades de DNA.

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— Os dentes são estruturas com alto potencial de preservação biológica, mesmo em contextos históricos antigos. Mesmo degradado, o DNA ainda pode ser identificado, porque a genética forense moderna trabalha justamente com fragmentos parciais e degradados — explica.

Além da análise genética, o projeto prevê a realização de tomografia computadorizada para estudo dos remanescentes ósseos. O objetivo é identificar possíveis fraturas, lesões traumáticas, doenças e alterações anatômicas.

A proposta também inclui reconstruções tridimensionais e aproximações faciais digitais baseadas em parâmetros anatômicos.

— A tomografia permite identificar microfraturas, lesões traumáticas, processos degenerativos articulares, deformidades congênitas e alterações dentárias. A tecnologia também possibilita reconstruções tridimensionais, reconstituição craniofacial e documentação digital permanente — detalha.

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Até o momento, não há previsão para eventual abertura do monumento-túmulo.

No Brasil, um procedimento semelhante ocorreu em 2012, quando os restos mortais de Dom Pedro I, Maria Leopoldina e Dona Amélia foram exumados para análises conduzidas por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP). Na ocasião, foram realizados exames de tomografia, análises arqueológicas e estudos físicos dos remanescentes, com autorização da família imperial e acompanhamento técnico especializado.



