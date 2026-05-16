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“Mesmo degradado, DNA ainda pode ser identificado”: entenda como pesquisadores querem analisar restos mortais de Bento Gonçalves

Possível exumação em Rio Grande depende de autorização de órgãos de patrimônio e seguiria protocolos científicos e arqueológicos

Laura Cosme

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