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Filme de diretor pelotense disputa principal prêmio do cinema brasileiro

Longa Espiral, de Leonardo Peixoto, disputa vaga entre os finalistas de melhor estreia em direção no Grande Otelo 2026

Gabriel Veríssimo

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