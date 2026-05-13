Cultura e Lazer

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Feira do Livro da Furg define datas e anuncia patrona da edição de 2026

Evento ocorre entre 28 de agosto e 3 de setembro no Campus Carreiros e terá a escritora Joselma Noal como homenageada

Joanna Manhago

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