Exumação de restos mortais de Bento Gonçalves entra em debate em meio às tratativas para recuperar monumento em Rio Grande

Ideia é aproveitar a retomada das discussões sobre recuperação do espaço para avaliar também as condições internas do túmulo e a possibilidade de análises históricas e científicas. Laura Cosme / Grupo RBS

A possibilidade de exumação dos restos mortais de Bento Gonçalves da Silva voltou a ser debatida em Rio Grande após o avanço das tratativas para recuperação do monumento que abriga o túmulo do líder farroupilha, localizado na Praça Tamandaré, no Centro da cidade.

A proposta é defendida por Raul Justino Ribeiro Moreira, tataraneto de Bento Gonçalves, presidente da associação de familiares e integrante da comissão criada para discutir a preservação, salvaguarda e valorização do monumento.

Segundo ele, a ideia é aproveitar a retomada das discussões sobre recuperação do espaço para avaliar também as condições internas do túmulo e a possibilidade de análises históricas e científicas.

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— Quero fazer a exumação dos restos mortais para estudos neste período de recuperação do monumento. A intenção é realizar análises que possam identificar doenças enfrentadas ao longo da vida, como já ocorreu em pesquisas com imperadores brasileiros — afirma.

Raul explica que a proposta não é inédita. Em 2018, familiares já haviam iniciado tratativas semelhantes em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e com autorização de órgãos de patrimônio, mas o processo não avançou.

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— Já que vamos discutir a recuperação, também precisamos verificar como estão as condições dos restos mortais, se houve infiltração ou entrada de água. Em 2018, tivemos autorização, mas enfrentamos entraves burocráticos na prefeitura. Agora, queremos retomar esse debate — diz.

A eventual exumação depende de autorização dos órgãos responsáveis pela preservação histórica e definição de protocolos científicos para coleta e análise de materiais.

Segundo ele, ainda pode haver fragmentos ósseos preservados no interior do monumento, embora isso dependa de fatores como umidade, vedação e materiais utilizados na estrutura funerária. Em casos semelhantes, pesquisadores costumam buscar amostras em ossos mais densos e dentes, que preservam melhor material genético e evidências biológicas.

Comissão inicia estudos sobre obras em estrutura

As discussões sobre a recuperação do monumento avançaram após cobranças feitas por familiares de Bento Gonçalves e resultaram na criação, em 5 de maio, da Comissão de Preservação, Salvaguarda e Valorização do Monumento Túmulo do General Bento Gonçalves da Silva.

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O grupo será responsável por acompanhar levantamentos técnicos, discutir etapas de recuperação e buscar alternativas para preservação do espaço histórico.

Apesar do avanço institucional, a recuperação ainda não começou e segue em fase preliminar.

Conforme exigências dos órgãos de preservação, o processo deverá iniciar com pesquisas históricas, análise de documentos, fotografias antigas, plantas originais e medições detalhadas do monumento.

Na sequência, deverão ser realizados diagnósticos estruturais e prospecções arqueológicas e artísticas para identificação de danos, materiais originais e alterações sofridas ao longo do tempo.

Revitalização ainda não possui um valor estimado, já que os custos dependerão do diagnóstico técnico e das intervenções que forem apontadas pelos especialistas. Laura Cosme / Grupo RBS

Somente após essa etapa será elaborado um projeto técnico de intervenção, com definição de métodos de conservação, materiais adequados e orçamento.

— Os arquitetos precisam ir ao local, fazer levantamento fotográfico, identificar patologias e elementos faltantes e, só então, elaborar um projeto técnico. É a partir disso que se chega ao orçamento e ao cronograma da recuperação. Como se trata de um bem tombado, não basta decidir fazer uma obra e começar — afirma Fernando Costamilan, historiador e integrante da comissão.

Depois de concluídos os estudos, o projeto precisará passar por aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado antes de qualquer intervenção.

Até o momento, não há valor estimado para a futura recuperação do monumento.

— Já houve empresas interessadas em realizar reparos imediatos, mas qualquer intervenção precisa de autorização prévia. O patrimônio histórico exige cuidado técnico justamente para evitar perda de elementos originais — conclui Costamilan.



