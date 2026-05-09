Espada da guarda de Dom Pedro II encontrada no RS é doada a museu

Peça foi entregue pelo policial penal Felipe Antonio Egert. Parque Bento Gonçalves / Divulgação

Uma espada imperial do século 19 que pertencia à guarda de Dom Pedro II, encontrada em uma área de mata do interior do Rio Grande do Sul na década de 1960, foi doada ao Parque Histórico General Bento Gonçalves, em Cristal, na região sul do Estado.

A peça, que é uma herança de família, foi entregue pelo policial penal Felipe Antonio Egert, que decidiu dar um destino público ao artefato histórico.

A história da espada começou com o pai de Felipe, Clóvis Roberto Egert. Ele contava que achou o objeto no chão, durante uma viagem de caça e pesca, entre Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, na região Norte. Após um processo de limpeza, a arma virou peça de decoração na casa da família. Com a morte de Clóvis, a espada foi guardada em um baú.

Por anos, Felipe acreditou que era apenas um item decorativo. Mas a revelação veio em uma conversa com o irmão mais velho:

— Ele me contou que se tratava de uma espada verdadeira, que teria sido utilizada em alguma batalha, e que pelas insígnias (PII), teria pertencido ao período imperial.

Com a descoberta, Felipe entendeu que o lugar da peça não era a casa dele:

— Não fazia sentido expor em minha casa, pois tratava-se de um item com um valor cultural enorme. Vender também não foi uma opção, pelo fato de ter pertencido ao meu pai.

A solução foi doá-la à Secretaria da Cultura do Estado (Sedac). Segundo o diretor do Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, a espada é um sabre de oficiais da Guarda Nacional do Segundo Reinado (1840-1889), identificada pelo emblema "PII" (Pedro II) no guarda-mão.

— Esses armamentos foram utilizados em vários eventos históricos do Segundo Império, entre eles a Revolução Farroupilha, que teve uma forte atuação do General Bento Gonçalves. Não podemos comprovar que esta peça, em particular, foi utilizada nos eventos da Revolução, mas ela, enquanto objeto histórico, é uma representação das espadas utilizadas pelo império durante esse evento — afirma.

O artefato já está em exposição no parque.