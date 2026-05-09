Cultura e Lazer

Relíquia do século 19
Notícia

Espada da guarda de Dom Pedro II encontrada no RS é doada a museu

Arma foi encontrada em área de mata na década de 1960, e agora integra acervo do Parque Histórico General Bento Gonçalves

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS