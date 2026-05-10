Disputa para definir projeto de parque na Pedreira do Cerro do Estado ocorre em junho

Empresa vencedora terá 15 meses para elaborar o projeto Divulgação / Prefeitura de Capão do Leão

A área da antiga Pedreira do Cerro do Estado, em Capão do Leão, pode se transformar em um parque aberto à visitação pública. A definição da empresa responsável pelos estudos técnicos do projeto está prevista para 24 de junho, data marcada para a licitação lançada pela Portos RS.

O local, tradicional ponto de lazer para moradores e visitantes, teve uso industrial no passado. Os primeiros registros de exploração datam de 1911, quando pedras foram retiradas para a construção dos molhes da barra de Rio Grande. A atividade no espaço foi encerrada em 2009.

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Em fevereiro deste ano, a Portos RS publicou edital para contratação da empresa que ficará responsável pela elaboração do Estudo Técnico Conceitual do futuro Parque Natural e Histórico Ferroviário da Pedreira.

Estudos para viabilizar o parque

Conforme o edital, a vencedora deverá desenvolver estudos multidisciplinares para embasar a transformação da área em espaço de uso público. Entre as exigências estão diagnósticos ambientais, histórico-culturais e de uso público, além de análise da capacidade de visitação e identificação de áreas aptas ao acesso.

O projeto também deverá apresentar planejamento de infraestrutura, com sugestões de trilhas, pontos de visitação e diretrizes técnicas para manejo, sustentabilidade e ordenamento da circulação no local.

A elaboração dos relatórios será dividida em quatro etapas: plano de trabalho, diagnóstico de uso público, manejo de impactos e definição de mecanismos de monitoramento.

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Como funcionará a disputa

A licitação é aberta a empresas nacionais e estrangeiras que atendam aos critérios de habilitação. No caso de companhias internacionais, será exigida autorização para funcionamento no Brasil, representação legal no país e documentação traduzida oficialmente.

O julgamento das propostas ocorrerá pelo critério de melhor técnica e preço, com peso de 60% para avaliação técnica e 40% para proposta financeira. Para permanecer na disputa, as empresas precisarão atingir pontuação mínima de 60 pontos na análise técnica.

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Prazo de execução

Após a assinatura, o contrato terá duração total de 15 meses. Desse período, 14 meses serão destinados à execução dos estudos e elaboração dos produtos previstos. O último mês será reservado para análise final, ajustes e entrega definitiva dos materiais.

A iniciativa integra a proposta de requalificação de uma área que, mesmo sem estrutura formal, há anos é utilizada de forma espontânea como espaço de lazer e visitação pela comunidade local.



