Disputa para definir projeto de parque na Pedreira do Cerro do Estado ocorre em junho

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Portos RS vai contratar empresa para elaborar estudos técnicos e plano de uso público em área histórica de Capão do Leão

Gabriel Veríssimo

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