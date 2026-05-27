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Cidade cenográfica de "O Tempo e o Vento" será reconstruída em Bagé

Espaço que serviu de cenário para o filme deve trocar estruturas temporárias de madeira por prédios definitivos de alvenaria

Gabriel Veríssimo

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