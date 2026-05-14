Cultura e Lazer

Paraíso escondido
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Caribe gaúcho? Pontal de Bojuru entra em plano turístico de São José do Norte

Localidade no interior do município reúne paisagens preservadas entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico; prefeitura quer ordenar crescimento da visitação

Laura Cosme

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