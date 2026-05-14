Caribe gaúcho? Pontal de Bojuru entra em plano turístico de São José do Norte

A cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre e a 73 quilômetros de São José do Norte, o Pontal de Bojuru, no interior do município, reúne paisagens preservadas entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico.

Ainda pouco explorada turisticamente e conhecida nas redes sociais como “Caribe gaúcho”, a localidade combina águas calmas e transparentes com vegetação típica do litoral sul do Estado.

Com acesso restrito e pouca urbanização, a região permanece como destino isolado, procurado principalmente por visitantes em busca de contato com a natureza, pesca, camping e turismo de experiência.

Com acesso restrito e pouca urbanização, local desperta interesse turístico e passa a ser alvo de planejamento ambiental e urbano. Filipe Scoot Hood / Divulgação/prefeitura de São José do Norte

O cenário preservado e a circulação de imagens nas redes sociais passaram a despertar interesse sobre o potencial turístico da localidade. Nos finais de semana, o fluxo no Pontal chega a cerca de 50 veículos off-road, utilizados por grupos de expedição e visitantes em passeios organizados.

Local atrai turistas de diferentes Estados

Guia de expedições há mais de cinco anos na região, Ricardo Costa afirma que o percurso até o Pontal faz parte da experiência buscada pelos visitantes. Segundo ele, a mudança da paisagem ao longo do trajeto costuma surpreender quem conhece a localidade pela primeira vez.

— Quando você está indo para o Pontal de Bojuru, vai pela margem da Lagoa dos Patos, com cenário típico, pinus e juncos. Quando chega no Pontal, já encontra outra vegetação, que nem parece ser na mesma lagoa. O pessoal fica encantado com os coqueiros e com a água cristalina que aparece em algumas épocas — relata.

Ricardo explica que os passeios são realizados em veículos 4x4 e podem durar entre oito e 10 horas, passando por áreas do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, faixa de praia e estradas próximas à lagoa.

— Os desafios são áreas às vezes alagadas, bastante areia e valos onde escoam as águas dos campos ao redor da lagoa. Mesmo assim, um veículo 4x4 normal faz o trajeto tranquilamente — comenta.

O guia também afirma receber visitantes de diferentes regiões do Brasil e até do exterior.

— Atendo pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Uruguai. Meu trabalho é mais voltado para famílias, com passeios de camionetes 4x4, quadriciclos, UTVs e motos. Os interessados nos passeios podem entrar em contato pelo telefone (51) 99786-0583 — informa.

Prefeitura quer ordenar turismo e preservar área

No fim de fevereiro, a prefeitura iniciou articulação com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) para desenvolver estudos técnicos e ambientais voltados ao ordenamento turístico do Pontal de Bojuru.

A intenção é criar um modelo de ocupação sustentável para a região, definindo áreas de preservação, regras de uso e possibilidades futuras de infraestrutura turística.





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O município também pretende identificar quantos visitantes passam pela localidade ao longo do ano, já que atualmente não há levantamento oficial sobre o fluxo turístico.

— Já foram realizadas reuniões iniciais e uma visita técnica à região. A Prefeitura pretende estruturar um grupo de trabalho multidisciplinar para aprofundar estudos ambientais, urbanísticos e turísticos, envolvendo diferentes secretarias e instituições — complementa Neromar Guimarães, prefeito de São José do Norte.

Embora o objetivo seja fortalecer o potencial turístico do Pontal de Bojuru, o planejamento também busca evitar impactos ambientais e conter possíveis processos de especulação imobiliária.

Entre as medidas estudadas estão investimentos futuros em acessibilidade, sinalização, segurança e serviços de apoio aos visitantes. Qualquer intervenção, porém, dependerá da conclusão dos estudos técnicos e das etapas de licenciamento ambiental.

“O turismo deve ser planejado”

O projeto da prefeitura prevê participação da comunidade local. Moradores, pescadores e empreendedores serão ouvidos por meio de audiências públicas e consultas populares, especialmente em eventuais alterações no Plano Diretor do município.

Moradora da localidade e proprietária da pousada Refúgio Bojuru, Laise Favero de Oliveira afirma que o fluxo de visitantes aumentou nos últimos dois anos, principalmente entre famílias e praticantes de off-road.

Ela destaca, no entanto, que o desenvolvimento turístico precisa ocorrer de forma planejada.

— A gente percebe que tem muito grupo de trilheiro que passa ali pela região, nos últimos dois anos vimos isso aumentar bastante. Há pouco tempo, era um local praticamente intocado. É importante o poder público organizar como chegar ao local, por onde é permitida a passagem e quais áreas precisam ser preservadas, para evitar a degradação de um lugar tão bonito — ressalta.

De acordo com o prefeito, o turismo é visto como alternativa para diversificar a economia local, com potencial de movimentar setores como hospedagem, gastronomia, transporte, guiamento turístico, pesca artesanal e comércio.

— Queremos promover o patrimônio natural da região conciliando preservação ambiental com desenvolvimento econômico e social para São José do Norte — comenta.

Como chegar?

Saindo de Porto Alegre, o trajeto mais comum é pela BR-101 em direção a São José do Norte, seguindo até a localidade de Bojuru, onde termina o trecho asfaltado.

A partir dali, o acesso ao Pontal é feito por estradas de areia às margens da Lagoa dos Patos, percurso que exige atenção e veículos preparados para terrenos irregulares.

Por conta das condições do solo, a ida ao local não é recomendada em períodos de chuva ou logo após precipitações, quando trechos podem ficar alagados ou com lama.

Depois dos primeiros quilômetros pela areia, o caminho segue por uma bifurcação em meio a um gramado, onde a trilha é identificada pelas marcas deixadas por pneus. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois dos primeiros quilômetros pela areia, o caminho segue por uma bifurcação em meio a gramado, onde a trilha é identificada principalmente pelas marcas deixadas por pneus.

O crescimento espontâneo da circulação de visitantes levou a prefeitura a iniciar o processo de planejamento turístico da região.

— O turismo já acontece de forma espontânea no Pontal de Bojuru, e o nosso objetivo é justamente organizar esse crescimento para que ele aconteça de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e trazendo benefícios para a comunidade local — conclui Neromar Guimarães.



