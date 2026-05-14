Cantor nativista Ricardo Martins morre aos 54 anos

Ricardo Martins participou de festivais nativistas e construiu carreira ligada à música regional gaúcha. Divulgação / Arquivo Pessoal

A música regional gaúcha perdeu nesta quarta-feira (13) um de seus mais importantes nomes ligados aos festivais nativistas do Estado. Morreu, aos 54 anos, o cantor, músico e compositor Ricardo Martins.

Natural de Santana do Livramento, Ricardo estava internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia da cidade devido a complicações de saúde envolvendo pulmão, coração e rins. Segundo amigos próximos, ele morreu após uma parada cardíaca. Não foram divulgadas informações relacionadas ao sepultamento do artista.

Com trajetória construída principalmente nos festivais de música nativista, Ricardo Martins ficou conhecido pela interpretação de canções ligadas ao universo fronteiriço e à cultura gaúcha. Violonista, gaiteiro e compositor, participou de diferentes eventos tradicionais do gênero ao longo da carreira.

Entre os momentos mais lembrados da trajetória está a conquista do primeiro lugar da Linha Campeira da 33ª Califórnia da Canção Nativa, em Uruguaiana, com a música Diário de um Fronteiriço, composta por Érlon Péricles em homenagem a Santana do Livramento e ao próprio artista.

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A canção acabou se transformando em um símbolo da identidade cultural da fronteira e passou a ser uma das interpretações mais associadas ao nome de Ricardo Martins.

Outro trabalho conhecido do músico é Romance do Peão Posteiro, composta em parceria com Adair de Freitas e posteriormente gravada por outros intérpretes da música regional.

A morte do artista gerou manifestações de pesar entre músicos, entidades culturais e festivais nativistas. Em nota, o Reponte da Canção e a Prefeitura de São Lourenço do Sul lamentaram a perda e destacaram a contribuição de Ricardo para a música regional gaúcha.