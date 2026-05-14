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Cantor nativista Ricardo Martins morre aos 54 anos

Natural de Santana do Livramento, músico teve trajetória marcada pelos festivais nativistas e pela interpretação de "Diário de um Fronteiriço"

Frederico Feijó

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