Viagem internacional marca início de nova etapa na carreira de músico pelotense

Projeto prevê gravações, formação de grupo e lançamentos. Divulgação

Uma nova etapa internacional marca a carreira do cantor pelotense Rafael Bennett. O artista embarca na segunda quinzena de abril para a Europa, onde participará da produção de um projeto musical com foco no mercado europeu, tendo a Irlanda como base.

A viagem representa o retorno do músico a trabalhos fora do Brasil, após experiências na América do Norte e Central entre 2015 e 2018.

— Estou muito animado, faz alguns anos que eu não saía do país para esse tipo de trabalho. Agora é uma nova fase, com um projeto internacional e voltado para o mercado europeu — afirma.

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Projeto envolve banda internacional e gravações

Nesta primeira fase, Bennett deve permanecer cerca de um mês na Europa. A agenda inclui a gravação de materiais audiovisuais, como vídeos e fotos que irão compor a apresentação oficial do projeto.

A iniciativa envolve a formação de uma nova banda voltada ao cenário europeu, com proposta ligada ao rock contemporâneo, no estilo conhecido como modern metal.

— É um projeto novo, ainda em construção, e essa etapa é fundamental para consolidar o álbum e a identidade da banda — explica o cantor.

Parte das gravações deve ocorrer em locais históricos da Irlanda, como o Hellfire Club e o Black Castle, que ajudam a compor a estética do trabalho.

Convite surgiu de conexão iniciada há quase uma década

A oportunidade surgiu a partir de um contato iniciado em 2015, quando Bennett abriu um show acústico da banda Fresno. O produtor envolvido no evento, hoje radicado em Dublin, retomou a conexão anos depois e convidou o músico para integrar o novo projeto.

— Foi uma conexão que ficou e agora se transformou em uma oportunidade concreta. Isso mostra como a trajetória vai se construindo ao longo do tempo — diz.

Carreira marcada pela versatilidade musical

Conhecido principalmente pelo rock, Bennett destaca a versatilidade como uma das marcas da carreira. Ao longo dos anos, atuou em diferentes estilos e projetos, tanto autorais quanto como intérprete.

— Eu sou um cantor. Trabalho com música em várias frentes, do rock ao repertório mais popular. A música é a minha vida — afirma.

Além de projetos autorais, o artista também participa de eventos e produções musicais no Brasil, com repertório que inclui clássicos internacionais e música brasileira.

Projeto prevê shows

A proposta prevê uma dinâmica alternada, com períodos de atuação na Europa e retorno ao Brasil. Após a fase inicial de gravações, o lançamento do projeto e a agenda de shows devem ocorrer no segundo semestre.

— Essa etapa agora é de construção. Depois vem a fase de shows, de estrada, que é quando o projeto ganha vida no palco — afirma.



