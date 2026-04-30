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Show de Simone Mendes em Pelotas tem ingressos quase esgotados e mobiliza megaestrutura

Apresentação ocorre nesta quinta-feira no Centro de Eventos da Fenadoce, com expectativa de casa cheia e operação montada há meses

Frederico Feijó

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