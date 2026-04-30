Show de Simone Mendes em Pelotas tem ingressos quase esgotados e mobiliza megaestrutura

O show de Simone Mendes em Pelotas, marcado para esta quinta-feira (30), deve ocorrer com casa cheia. Restavam poucos ingressos disponíveis até a manhã do evento, todos para o setor open bar. Os demais espaços já estão esgotados.
A apresentação será realizada no Centro de Eventos da Fenadoce e mobiliza uma estrutura de grande porte, montada ao longo dos últimos dias.
— Está absolutamente tudo pronto. A equipe da Simone chegou agora com o cenário, mas toda a estrutura já está montada — afirma Kenia Pinheiro, da X13 Produções, uma das organizadoras do evento.
Estrutura e operação
Segundo a organização, o público encontrará uma estrutura com banheiros ampliados, painéis de LED e diferentes setores, incluindo arena, área VIP e open bar de chope.
A montagem começou ainda no início da semana.
— Estamos há três dias trabalhando, inclusive à noite, para deixar tudo pronto — diz Kenia.
Os acessos serão divididos por entradas diferentes no parque. Pela Avenida Pinheiro Machado, entram público geral, transporte por aplicativo, táxis e veículos. Já outro portão será destinado a setores específicos, como camarotes e meia-entrada.
A abertura dos portões está prevista para 19h30min. Antes do show principal, que começa às 23h, haverá apresentações da banda Danny Ott e do DJ Anderson Lisboa.
Planejamento de meses
A vinda da artista foi planejada com antecedência e dependeu de uma logística mais ampla de circulação pelo Sul do país.
— Esse show se tornou viável porque ela está em turnê pela região. São várias cidades próximas, o que ajuda a reduzir os custos — explica a produtora.
Segundo Kenia, o transporte de artistas desse porte envolve custos elevados, como deslocamentos em jato particular e equipes técnicas.
— Hoje é muito difícil trazer shows nacionais para o interior. Por isso, a gente precisa planejar com meses de antecedência.
O evento foi lançado ainda em novembro do ano passado, durante outra apresentação realizada na cidade.
Artista em alta
Simone Mendes chega a Pelotas em um momento de grande visibilidade nacional. A cantora acumula sucessos recentes nas plataformas digitais e premiações na música brasileira.
Nos últimos anos, músicas como Erro Gostoso e Dois Tristes figuraram entre as mais tocadas do país. A artista também mantém uma agenda intensa de shows e alto número de ouvintes nas plataformas de streaming.
— Hoje ela é a maior artista feminina do sertanejo — afirma Kenia.
Para o show desta quinta-feira, a expectativa é de público máximo.
— A gente está muito feliz com a resposta do público. A região sempre prestigia muito.
Ingressos ainda disponíveis podem ser adquiridos pelo site Minha Entrada.