Show de Simone Mendes em Pelotas tem ingressos quase esgotados e mobiliza megaestrutura

Simone Mendes se apresenta em Pelotas nesta quinta-feira, em show com expectativa de público máximo Duda Fortes / Agencia RBS

O show de Simone Mendes em Pelotas, marcado para esta quinta-feira (30), deve ocorrer com casa cheia. Restavam poucos ingressos disponíveis até a manhã do evento, todos para o setor open bar. Os demais espaços já estão esgotados.

A apresentação será realizada no Centro de Eventos da Fenadoce e mobiliza uma estrutura de grande porte, montada ao longo dos últimos dias.

— Está absolutamente tudo pronto. A equipe da Simone chegou agora com o cenário, mas toda a estrutura já está montada — afirma Kenia Pinheiro, da X13 Produções, uma das organizadoras do evento.

Estrutura e operação

Segundo a organização, o público encontrará uma estrutura com banheiros ampliados, painéis de LED e diferentes setores, incluindo arena, área VIP e open bar de chope.

A montagem começou ainda no início da semana.

— Estamos há três dias trabalhando, inclusive à noite, para deixar tudo pronto — diz Kenia.

Os acessos serão divididos por entradas diferentes no parque. Pela Avenida Pinheiro Machado, entram público geral, transporte por aplicativo, táxis e veículos. Já outro portão será destinado a setores específicos, como camarotes e meia-entrada.

A abertura dos portões está prevista para 19h30min. Antes do show principal, que começa às 23h, haverá apresentações da banda Danny Ott e do DJ Anderson Lisboa.

Planejamento de meses

A vinda da artista foi planejada com antecedência e dependeu de uma logística mais ampla de circulação pelo Sul do país.

— Esse show se tornou viável porque ela está em turnê pela região. São várias cidades próximas, o que ajuda a reduzir os custos — explica a produtora.

Segundo Kenia, o transporte de artistas desse porte envolve custos elevados, como deslocamentos em jato particular e equipes técnicas.

— Hoje é muito difícil trazer shows nacionais para o interior. Por isso, a gente precisa planejar com meses de antecedência.

O evento foi lançado ainda em novembro do ano passado, durante outra apresentação realizada na cidade.

Artista em alta

Simone Mendes chega a Pelotas em um momento de grande visibilidade nacional. A cantora acumula sucessos recentes nas plataformas digitais e premiações na música brasileira.

Nos últimos anos, músicas como Erro Gostoso e Dois Tristes figuraram entre as mais tocadas do país. A artista também mantém uma agenda intensa de shows e alto número de ouvintes nas plataformas de streaming.

— Hoje ela é a maior artista feminina do sertanejo — afirma Kenia.

Para o show desta quinta-feira, a expectativa é de público máximo.

— A gente está muito feliz com a resposta do público. A região sempre prestigia muito.