Show de Dilsinho no Festimar terá reforço de segurança com 170 agentes em Rio Grande

Evento gratuito no Centro Histórico deve reunir cerca de 10 mil pessoas nesta quinta-feira. Laura Cosme / Agência RBS

A segurança será reforçada com cerca de 170 agentes no Centro de Rio Grande nesta quinta-feira (2), durante o show nacional do cantor Dilsinho, dentro da programação do Festimar.

A expectativa é de aproximadamente 10 mil pessoas no entorno do Centro Histórico. Embora o evento seja gratuito, a organização reforça que há limitação de público devido à capacidade do espaço.

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Do total de agentes, cerca de 100 integram forças de segurança pública, como Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal e agentes de trânsito. Outros 70 profissionais fazem parte da segurança privada contratada para o evento.

O esquema especial começa a ser intensificado a partir das 16h, com foco na organização das filas e no acesso do público. A abertura dos portões está prevista para as 18h.

A operação segue ao longo da noite e se estende até a madrugada, incluindo o período de dispersão após o término do show, previsto para a meia-noite.

— O show nacional é a nossa maior preocupação em relação à segurança. Embora sempre primemos por isso durante o evento, contamos com apoio constante das forças de segurança. Mantivemos reuniões para traçar uma estratégia e repetir o sucesso das edições anteriores — afirma o responsável técnico da organização do Festimar, Dimicley Gallo.

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Orientações ao público

Em relação ao trânsito, a orientação é para que o público estacione em áreas mais afastadas do Centro, a fim de facilitar a circulação e a saída após o evento.

O transporte coletivo terá reforço nos horários de início e término do show, mantendo os itinerários habituais.

Ônibus de excursão deverão estacionar nas ruas Riachuelo e Barroso, próximas à área da balsa, conforme orientação dos órgãos de trânsito, que também atuarão na organização do fluxo de veículos e pedestres.

A entrada para o show será mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por pessoa. O acesso geral ocorre ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), enquanto a área VIP, com ingressos esgotados, terá entrada pela rua Eubank, esquina com a Riachuelo.

— Não será permitido o ingresso com garrafas, copos de vidro, long neck, copos térmicos, caixas térmicas tipo cooler ou objetos cortantes — reforça Gallo.





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