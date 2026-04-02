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Show de Dilsinho no Festimar terá reforço de segurança com 170 agentes em Rio Grande

Esquema especial começa no período da tarde, reúne forças públicas e privadas e inclui reforço no trânsito e transporte coletivo

Laura Cosme

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