Rodeio Internacional de Pelotas chega à 29ª edição com expectativa de 20 mil pessoas

Rodeio Internacional de Pelotas reúne competidores e público de toda a região no Parque Morada do Sol. Maurício Vinhas / ABCCC / Divulgação

O Rodeio Internacional de Pelotas chega à 29ª edição neste fim de semana com expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. O evento ocorre de sexta-feira (10) a domingo (12), no Parque de Eventos Morada do Sol, e reforça o protagonismo da cidade no tradicionalismo gaúcho.

Considerado um dos maiores rodeios do Estado, o evento se destaca pelo foco nas gineteadas, reunindo competidores do Brasil, Uruguai e Argentina.

— É um dos maiores rodeios do Rio Grande do Sul. Depois de Vacaria, é o maior, e talvez o maior espetáculo de gineteadas do Mercosul — afirma a produtora Kênia Pinheiro.

Ao todo, serão cerca de 60 competidores e mais de 100 montarias, com participação de ginetes profissionais e algumas das principais tropilhas do Estado.

Programação intensa ao longo dos três dias

A programação do rodeio vai além das competições campeiras. Serão três dias de evento, com cerca de 12 horas de atividades por dia, incluindo shows musicais e atrações culturais.

A festa começa na sexta-feira, às 18h, e segue até a madrugada. No sábado e domingo, a dinâmica se repete, com apresentações de bandas como Grupo Bailaço, Tchê Garotos, Sorriso Lindo, César Oliveira e Rogério Melo, além de mais de 15 atrações locais.

— É um evento que cresce a cada ano. A gente busca sempre se superar e, principalmente, valorizar a cultura gaúcha, que é o que move tudo isso — destaca Kênia.

Estrutura ampliada e novidades

Para esta edição, a organização investiu na ampliação da estrutura do parque, com melhorias em áreas como estacionamento, acampamento e circulação de público.

São cerca de 80 pessoas envolvidas na montagem, iniciada há mais de duas semanas, com preparação de espaços que incluem área coberta, praça de alimentação e infraestrutura para receber visitantes de toda a região.

Entre as novidades, está a transmissão ao vivo do evento pelo YouTube, além da participação de produtoras locais na área gastronômica, com oferta de produtos coloniais.

— A estrutura está totalmente revitalizada, com mais conforto para o público. Isso também ajuda o evento a crescer e atrair mais pessoas — afirma a produtora.

Outro destaque é a programação voltada às famílias, com espaço para acampamento, brinquedos infláveis, mateada e até gineteada em pônei para crianças. Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

Evento reforça tradição e identidade regional

Mais do que entretenimento, o rodeio é apontado como um dos principais eventos de valorização da cultura gaúcha na região sul do Estado.

— A gente acredita muito no fomento da nossa cultura. É isso que sustenta o evento ao longo de quase três décadas — ressalta Kênia.

O acampamento, um dos espaços mais tradicionais do rodeio, já está com capacidade esgotada. A área, localizada próxima à Barragem Santa Bárbara, reúne visitantes em meio à natureza durante os três dias de evento.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos na portaria do parque ou em pontos físicos em Pelotas e região, além da venda online. Há opções de ingresso diário ou passaporte para os três dias, com diferentes acessos e benefícios.



