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Rodeio Internacional de Pelotas chega à 29ª edição com expectativa de 20 mil pessoas

Evento reúne competidores do Brasil e do Mercosul e aposta em gineteadas, shows e estrutura ampliada

Frederico Feijó

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