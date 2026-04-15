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Restaurante à beira da Lagoa dos Patos vira destino gastronômico em São José do Norte

A cerca de 20 quilômetros do centro, espaço aposta em pesca artesanal, pratos feitos na hora e ambiente simples para atrair visitantes de várias regiões

Laura Cosme

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Joanna Manhago

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