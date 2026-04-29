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Reforma do Cine Theatro Avenida atinge 65% e entra na reta final em Rio Grande

Com investimento de R$ 1,9 milhão, restauro do prédio histórico de 1929 soluciona problemas estruturais e revela símbolos africanos em vitrais

Laura Cosme

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