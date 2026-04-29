Reforma do Cine Theatro Avenida atinge 65% e entra na reta final em Rio Grande

A reforma do Teatro Municipal de Rio Grande, o histórico Cine Theatro Avenida, entrou em sua fase decisiva e já alcançou 65% de execução. Iniciada em fevereiro, a intervenção no prédio fundado em 1929 tem como foco resolver gargalos estruturais acumulados ao longo das décadas e modernizar o espaço, consolidando-o como um dos principais centros culturais da Zona Sul.
A previsão da prefeitura é de que os trabalhos sejam concluídos em agosto, fechando um ciclo de seis meses de atividades intensas. O investimento total de R$ 1,9 milhão foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) do Estado, contando com um aporte fundamental de R$ 1 milhão em patrocínio da CEEE, captado no início de 2025 para complementar os recursos iniciais do projeto.
A intervenção é profunda e abrange desde a base do edifício até os detalhes de acabamento. Entre os principais serviços executados estão a reforma integral do palco, com a substituição completa da estrutura de madeira, a modernização da rede elétrica e reparos preventivos no telhado. Para garantir o conforto do público e a preservação do acervo, o isolamento acústico está sendo renovado e o carpete antigo será substituído por um material novo, tratando problemas crônicos de mofo com produtos que facilitam a ventilação do ambiente.
— A obra vem para resolver problemas estruturais. Também estão sendo usados produtos para facilitar a ventilação — destaca a diretora do teatro, Raquel Valério.
Identidade africana e acessibilidade
Além do progresso físico das obras, o processo de restauro permitiu uma descoberta histórica relevante sobre a origem arquitetônica do prédio. Pesquisas coordenadas por historiadores identificaram que as molduras de ferro dos vitrais contêm adinkras, que são ideogramas da África Ocidental.
Conforme a diretora, esses elementos representam símbolos culturais negros que foram integrados de forma discreta ao patrimônio edificado na década de 1920.
O projeto também se destaca pelo viés social e educativo. Um Plano de Educação Patrimonial foi estruturado para levar estudantes da rede pública para dentro do teatro, permitindo que acompanhem de perto o processo de restauro. Para garantir que a experiência seja inclusiva, o espaço contará com intérpretes de Libras, maquete tátil em 3D para experiências sensoriais e um registro audiovisual completo com audiodescrição e legendas.
Ao ser entregue no segundo semestre, o Cine Theatro Avenida deve retomar sua agenda cultural com uma estrutura que alia a preservação histórica de quase um século com as exigências modernas de segurança, conforto e inclusão para a população rio-grandina.
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