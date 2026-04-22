Reabertura do Theatro Sete de Abril depende de liberação de PPCI

Prefeitura afirma que licitação para sistema de prevenção contra incêndio é o principal entrave para liberação do prédio. André Ávila / Agencia RBS

A reabertura do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, segue sem prazo definido e não deve ocorrer no curto prazo. O principal entrave, segundo a prefeitura, é a conclusão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), etapa necessária para a liberação do espaço.

A informação foi confirmada pela secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, que afirma que o processo ainda depende da contratação de uma empresa para executar os ajustes finais exigidos.

— O que impede agora o Sete de Abril é o processo do PPCI. Falta a licitação da empresa que vai executar os complementos finais — diz.

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Entrave burocrático

De acordo com a secretária, parte das adequações já foi realizada, como a ligação da nova reserva de água para combate a incêndio. No entanto, ainda restam itens técnicos que precisam ser executados por empresa especializada.

— Faltam extintores e outros complementos. É uma etapa mais conceitual, mas precisa ser feita por uma empresa contratada — explica.

O processo de contratação segue as regras da nova Lei de Licitações, o que tem contribuído para a demora.

— A burocracia hoje é muito grande. Exige uma série de etapas, prazos e possibilidades de recurso, o que torna difícil prever um prazo — afirma.

Segundo a secretária, a licitação ainda está em andamento e pode sofrer atrasos conforme a participação das empresas e eventuais contestações.

No horizonte de 2026

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Mesmo sem uma data definida, a expectativa da administração municipal é reabrir o teatro ainda em 2026, mesmo que com estrutura parcial.

— Assim que o PPCI estiver liberado, vamos abrir com as condições que temos — diz.

Ela reconhece que ainda há pendências, especialmente nas áreas de climatização e energia elétrica, que dependem de novos recursos.

— Não conseguimos os recursos que esperávamos para toda a parte elétrica e de climatização. Isso ainda falta — afirma.

A alternativa em estudo é utilizar soluções provisórias para viabilizar o funcionamento inicial do espaço.

— Estamos trabalhando para fazer contratos provisórios de som e iluminação. Depois, com recursos, a gente instala de forma definitiva — explica.

Manutenção e estrutura

Além das obras de restauro, o prédio histórico também vem exigindo intervenções de manutenção. Segundo a secretária, problemas estruturais têm surgido, especialmente após vendavais.

— Quando assumimos, faltava muita coisa. E agora, com os vendavais, tivemos que refazer parte das telhas e revisar estruturas que se movimentaram com o vento — relata.

O Theatro Sete de Abril está fechado desde 2010 e passa por obras desde 2013.

Programação em planejamento

Mesmo sem data confirmada para reabertura, a prefeitura já iniciou o planejamento para a ocupação do espaço, com foco na valorização de artistas locais.

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— Estamos elaborando um edital para o primeiro mês, com cachê para artistas de Pelotas se candidatarem — diz.

A participação de atrações nacionais ainda não está definida.

— Por enquanto, a ideia é começar com artistas daqui — completa.

Considerado um dos principais espaços culturais do sul do Estado, o Sete de Abril acumula mais de uma década de fechamento e segue como uma das obras mais aguardadas na área cultural do município.



