Pelotas sedia 80 atividades gratuitas para marcar o Dia Mundial da Criatividade

Pelotas integra, a partir desta terça-feira (21), a celebração do Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Oficializada pela ONU em 2017, a data busca fomentar soluções para problemas socioeconômicos por meio da inventividade. No município, a programação se estende até quinta-feira (23), com cerca de 80 atividades gratuitas, incluindo oficinas, painéis e apresentações artísticas.
Devido à chuva, a abertura oficial, inicialmente prevista para o Largo do Mercado Público, foi transferida para as 14h de sábado (24), no mesmo local. Além de Pelotas, as cidades de Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul também representam o Rio Grande do Sul no mapa global do evento, que ocorre simultaneamente em mais de 120 localidades ao redor do mundo.
Polo de desenvolvimento
Para o líder da mobilização em Pelotas, Raul Torma, a iniciativa reforça o papel da cidade como polo de desenvolvimento. Em 2024, o município figurou entre os dez principais centros do movimento.
— Pelotas já é uma realidade no quesito economia criativa. O evento vem para mostrar isso para a cidade e para fora. Teremos atividades voltadas para palestras e workshops, abordando desde a parte artística até negócios e empreendedorismo — destaca Torma.
As ações estão distribuídas em cinco pontos principais: Parque Tecnológico, Rampa Innovation Hub, Escola do Sesi, Centro de Artes da UFPel e Centro Histórico.
Experiências práticas
Uma das frentes do evento foca na prática artística. No Estúdio Zaz, ateliê educativo da cidade, ocorrem oficinas de aquarela, pintura, cerâmica e desenho das 14h às 17h, com sessões de 40 minutos.
— Planejamos as oficinas para quem terá o primeiro contato com o material ou para quem já tem experiência. O objetivo é dar visibilidade ao espaço e introduzir novas linguagens para o público — explica o artista visual Luka de Vargas Rosa.
Além das oficinas, os organizadores participarão de palestras relatando experiências de gestão em espaços culturais. A programação completa e as inscrições podem ser consultadas nos canais oficiais do evento.
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