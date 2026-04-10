Novo point gastronômico abre em Pelotas com bares, diferentes culinárias e 16 operações

Espaço reúne opções como pizza, sushi e chope e terá rooftop em fase futura. Divulgação / Pátio Jacques George

Um novo point gastronômico abre ao público nesta sexta-feira (10) no Centro de Pelotas com a proposta de reunir diferentes experiências em um só lugar. Localizado na rua Gonçalves Chaves, 516, o Pátio Jacques Georges inicia as atividades com 16 operações entre gastronomia, serviços e bem-estar.

O espaço ocupa três imóveis e aposta em um modelo de uso compartilhado, tendência que vem ganhando força em centros urbanos. A ideia é permitir que o público circule por diferentes opções em um mesmo ambiente, com áreas de convivência.

Entre as operações já confirmadas estão pizzaria, sushi, choperia, hamburgueria, bar de drinks, sorveteria, academia e loja de suplementos.

— Hoje, as pessoas querem praticidade e variedade no mesmo espaço. É um ambiente para grupos, em que cada um pode escolher algo diferente — afirma o empresário Arthur Hallal.

A abertura contará com programação especial entre sexta-feira e domingo, com música ao vivo.

Divisão entre áreas diurnas e noturnas

O empreendimento foi organizado de forma a acompanhar o fluxo ao longo do dia. No piso superior, ficam operações voltadas ao consumo diurno, como padaria, sorveteria, academia e loja de suplementos.

Já a parte inferior concentra bares e restaurantes com funcionamento mais intenso à noite, como pizzaria, hamburgueria, sushi e choperia.

— Acabou acontecendo uma divisão natural entre o dia e a noite, e isso trouxe um equilíbrio interessante para o espaço — diz Hallal.

A segunda etapa do Pátio Jacques Georges já está em planejamento e deve ampliar o empreendimento com mais 18 operações. Entre as novidades previstas está um rooftop com vista para a cidade, reforçando a proposta de convivência.

A expectativa é de que essa fase seja concluída em cerca de um ano.

Espaço onde hoje funciona o Hangar 516 abrigou fábrica de avião nos anos 1940, em Pelotas. A Língua de Pelotas e Outras Barbaridades / Reprodução

Empreendimento ocupa área com história ligada à aviação

Além da proposta contemporânea, o projeto também incorpora elementos históricos. Em um dos imóveis que integram o complexo funcionou, no passado, uma fábrica de aviões.

No espaço onde hoje está instalado o bar Hangar 516, foi montada uma mostra com fotos e registros da construção de uma aeronave produzida em Pelotas na década de 1940.

O local está ligado ao aviador Joaquim da Costa Fonseca Filho, que realizou, em 1943, um voo solo até o Rio de Janeiro em um avião construído na cidade.

— A gente quis preservar essa memória e trazer identidade ao espaço — afirma o empresário.

Expectativa dos investidores é que o novo espaço gere impacto na dinâmica urbana da área central. Divulgação / Pátio Jacques George

Fachadas históricas foram preservadas

Além da ocupação de um endereço simbólico, o projeto também buscou preservar elementos arquitetônicos dos imóveis originais. Segundo o empresário, uma das casas poderia ter passado por alterações mais profundas, mas a decisão foi manter e revitalizar a fachada.

— A gente teve o cuidado de manter a fachada de uma casa histórica. Poderia mudar, mas fez questão de revitalizar. A gente fica muito feliz de inaugurar um empreendimento no Centro histórico e manter as raízes — afirma.

O projeto arquitetônico é assinado por Noé Vega, profissional que atua em diferentes empreendimentos da família Jacques Georges, que também mantém atuação nos setores de hotelaria, construção e varejo.

Família aposta em mais movimento no Centro

A expectativa dos investidores é que o novo espaço gere impacto na dinâmica urbana da área central. Segundo Hallal, o empreendimento deve movimentar mais de 150 empregos, entre operações e serviços.

A avaliação é de que a concentração de lojas, bares e restaurantes em uma mesma estrutura pode estimular a circulação de moradores e turistas, especialmente pela proximidade com hotéis e equipamentos culturais, como o Theatro Guarany.

— A pessoa sai do teatro, atravessa a rua e pode tomar uma cerveja, comer uma pizza, um hambúrguer. Isso muda a dinâmica da região — diz.

A família também projeta ações culturais no espaço, como exposições de arte e eventos, com o objetivo de ampliar o uso do pátio para além da gastronomia.

Acesso e funcionamento

Neste primeiro momento, o acesso principal será pela rua Gonçalves Chaves, com entrada secundária pela rua Santa Cruz, voltada a serviços e entregas.

Das 16 operações da primeira fase, três ainda estão disponíveis para locação.

A próxima etapa do projeto deve integrar completamente os acessos pelas duas ruas.





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