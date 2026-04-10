Cultura e Lazer

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Notícia

Novo point gastronômico abre em Pelotas com bares, diferentes culinárias e 16 operações

Empreendimento na Gonçalves Chaves aposta em modelo compartilhado e deve gerar mais de 150 empregos 

Frederico Feijó

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