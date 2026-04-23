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Museu de Combate Farroupilha preserva a memória histórica de São José do Norte há mais de 20 anos

Instituição preserva cerca de 500 peças históricas, incluindo cartas originais da Revolução Farroupilha

Laura Cosme

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Joanna Manhago

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