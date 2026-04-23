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Mercado Central de Pelotas passará por série de reformas estruturais; veja o cronograma

Investimento de R$ 1,5 milhão garantirá novos banheiros, rede elétrica e pintura externa

Igor Islabão

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