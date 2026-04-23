Mercado Central de Pelotas passará por série de reformas estruturais; veja o cronograma

Estratégia busca resolver problemas crônicos de manutenção que se agravaram desde a última grande requalificação. Igor Islabão / Grupo RBS

O Mercado Central de Pelotas, um dos principais símbolos históricos e turísticos da região sul do Estado, passa por uma sequência de intervenções estruturais. Com recursos que somam aproximadamente R$ 1,5 milhão, a prefeitura iniciou um cronograma que abrange desde a reforma dos banheiros até o restauro da icônica Torre do Relógio.

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As frentes de trabalho são divididas entre recursos próprios do município e medidas compensatórias. De acordo com o secretário municipal de Urbanismo, Otávio Peres, a estratégia busca resolver problemas crônicos de manutenção que se agravaram desde a última grande requalificação, ocorrida há mais de uma década.

Passo a passo das obras

Reforma dos banheiros é a etapa atual e mais visível, com investimento de R$ 137 mil. Igor Islabão / Grupo RBS

O cronograma de melhorias está estruturado em três etapas principais que buscam minimizar o impacto no funcionamento diário do local. A reforma dos banheiros é a etapa atual e mais visível, com investimento de R$ 137 mil.

Para qualificar o atendimento aos visitantes e permissionários durante as obras, contêineres foram instalados na Rua 15 de Novembro para suprir a demanda.

Na sequência, a etapa elétrica e de iluminação, orçada em R$ 200 mil, utiliza recursos de compensação para o balanceamento de fases, substituição da iluminação e tomadas em áreas comuns, além da instalação de um sistema de para-raios exclusivo para a torre.

A terceira fase, mais robusta, focará na melhoria da estrutura e na fachada. Estimada em R$ 1 milhão, a intervenção deve ir a licitação até o segundo semestre de 2026. O foco será o estancamento de infiltrações em calhas e rufos, pintura externa, reforma de esquadrias de madeira e o restauro emergencial de pontos de corrosão na torre.

Um dos pontos que mais gera expectativa na comunidade é o retorno do funcionamento do relógio. Igor Islabão / Grupo RBS

Um dos pontos que mais gera expectativa na comunidade é o retorno do funcionamento do relógio. Segundo Otávio Peres, o equipamento não possui defeitos mecânicos graves, mas está parado por falta de manutenção, já que a estrutura metálica apresentava riscos para quem subia para dar corda.

— A ideia é que, com a reforma da estrutura, os pontos de corrosão tratados e o novo sistema de proteção contra raios, as equipes tenham segurança para retomar a operação do relógio — explica o secretário de Urbanismo.

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Expectativa dos permissionários

Para quem vive o cotidiano do Mercado, as obras representam um alívio após anos de cobranças. O presidente da Associação dos Permissionários, Guilherme Fiss, destaca que a entidade acompanha os trabalhos através de uma comissão de obras para garantir que as intervenções não prejudiquem o comércio.

— É um misto de sentimentos. O barulho incomoda, mas é uma conquista de anos. Nossa maior preocupação era que houvesse necessidade de fechamento, mas o acompanhamento junto à prefeitura está garantindo que tudo ocorra normalmente — afirma Fiss.

Atualmente, cerca de 25% das bancas do espaço estão vazias, e a expectativa é que a qualificação do prédio histórico ajude a atrair novos empreendimentos e aumentar o fluxo de turistas em Pelotas.



