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Guarany Filmes: conheça a história do pioneiro do cinema que fundou estúdio em Pelotas

Considerado perdido por décadas, curta "Os Óculos do Vovô" é o filme de ficção brasileiro mais antigo ainda preservado

Douglas Dutra

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