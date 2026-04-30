Guarany Filmes: conheça a história do pioneiro do cinema que fundou estúdio em Pelotas

No início do século 20, Pelotas se tornou sede de um dos primeiros empreendimentos cinematográficos do país: a Guarany Filmes, criada pelo português Francisco Santos. Entre 1912 e 1914, a produtora gravou mais de 40 filmes, entre registros jornalísticos, reconstituições e ficções. Dessa iniciativa, apenas fragmentos do curta Os Óculos do Vovô sobreviveram. Com menos de quatro minutos e meio preservados, é hoje o filme de ficção mais antigo do Brasil do qual ainda há registros.

Considerado perdido por décadas, Os Óculos do Vovô foi reencontrado em 1973, quando Yolanda, filha de Santos, entregou uma caixa com os rolos ao cineasta e pesquisador gaúcho Antonio Jesus Pfeil. Dos cerca de 15 minutos que se acredita que o filme tinha, sobreviveram menos de cinco.

Mesmo restaurada, a trama completa permanece com lacunas. A versão mais aceita e reconhecida pela Cinemateca Brasileira é a de que um menino “traquinas” pinta os óculos do avô enquanto ele dorme. Ao acordar, o avô leva um susto achando que perdeu a visão, dando início a uma série de confusões.

Inovação técnica e cenários reais

Apesar das lacunas, os fragmentos mostram um trabalho pioneiro. Numa época em que o cinema dava os primeiros passos para desenvolver sua linguagem, o diretor criou um filme com continuidade narrativa em diferentes locações, usando a sede da produtora, que ficava na esquina das ruas Marechal Deodoro e General Telles, e no antigo Parque Souza Soares, no Fragata.

— Isso é uma ideia sofisticada para a época, montar partes da geografia da cidade como se fosse um cenário só — avalia a professora de História do Cinema Ivonete Pinto, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Em cena, o próprio Santos interpreta o avô, enquanto seu filho Mário, de 6 anos, faz o neto. Mais tarde, Mário Santos se tornaria conhecido como filósofo, tradutor, editor e advogado. Graziella e Jorge Diniz interpretaram os pais e Jayme Cardoso fez o papel do doutor. Amigo de longa data de Santos, o também português Francisco Vieira Xavier operou a câmera.

Paixão pelo teatro virou pioneirismo nas telas

Francisco Santos nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1873. Segundo a biografia escrita pela neta Yolanda Lhullier dos Santos e pelo pesquisador Pedro Henrique Caldas, Santos fugiu dos conflitos com o padrasto, que o pressionava a cursar Direito, e mergulhou no teatro e na fotografia. Encantado pela invenção do cinematógrafo, compra equipamentos de cinema e viaja por Portugal, Espanha e o norte da África fazendo suas primeiras filmagens, ainda no final do século 19.

Após vir ao Brasil no começo do século 20 como integrante de uma companhia de teatro portuguesa, Santos funda o próprio grupo em 1903 e lota teatros do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai.

Em 1912, ano do centenário de Pelotas, Santos decide deixar a vida de "saltimbanco" e fixar residência no sul gaúcho para cuidar da família e fundar a Guarany Filmes. Instalado na casa da Marechal Deodoro, ele monta um estúdio completo, com estrutura que permitia desde gravações até a revelação dos filmes.

O primeiro filme de ficção foi justamente Os Óculos do Vovô, gravado em março de 1913. A primeira exibição de que se tem registro foi em 1º de maio de 1913, em Santa Maria.

Crimes dos jornais para as telas de cinema

Em meio às dezenas de filmes com cenas cotidianas e de notícias, dois filmes sobre crimes chocantes se tornaram os maiores sucessos de bilheteria da Guarany Filmes. O primeiro foi O Marido Fera, também conhecido como A Mulher do Chiqueiro, que retrata o crime em que uma mulher foi mantida em cativeiro por mais de quatro anos pelo marido ciumento em Bagé.

De "O Crime dos Banhados" sobrou apenas um registro. Reprodução / Guarany Filmes

As notícias de jornal chamaram a atenção de Santos, que rapidamente se organizou para gravar no local. O primeiro noticiário foi editado ainda no vagão do trem entre Bagé e Pelotas para ser exibido o mais rápido possível. O filme maior, com a dramatização do crime, foi lançado em outubro de 1913 e encheu salas de cinema em diversas cidades gaúchas.

Diante do sucesso, um outro caso dos jornais desperta a atenção do cineasta. É O Crime dos Banhados, longa metragem que reconstitui a chacina em que uma família inteira foi assassinada em uma fazenda do interior de Rio Grande. O massacre, ocorrido em abril de 1912, mobilizou investigações que se arrastaram por mais de um ano.

O filme foi gravado no final de 1913 com um elenco composto pelos atores da companhia teatral, incluindo Manuel Pera, que mais tarde seria pai da atriz Marilia Pera. As gravações geraram curiosidade na população de Rio Grande, que acompanhava as gravações. Santos também teria sido ameaçado para abandonar as gravações. Do Crime dos Banhados, que lotou cinemas de Pelotas e Porto Alegre em 1914, restou apenas uma imagem, que mostra os atores nos papéis dos bandidos envolvidos na chacina.



— Não sobrou nada, exceto um fotograma do Crime dos Banhados. Se esse filme tivesse sobrevivido e sido restaurado, seria o longa-metragem de ficção mais antigo do Brasil, porque ele é de 1914 — explica a professora Ivonete Pinto.

Dos milhares de metros de película gravados na curta duração da Guarany Filmes, sobreviveram somente os menos de cinco minutos de Os Óculos do Vovô. O resto se degradou ao longo do tempo ou acabou sendo reciclado para virar cola.

Sucesso abreviado e novos empreendimentos

Apesar do lucro obtido com O Crime dos Banhados, a trajetória da Guarany Filmes durou pouco. Além do desafio de conciliar as diversas atividades em que estava envolvido, Francisco Santos também enfrenta dificuldades para importar filmes da Europa após o início da Primeira Guerra Mundial. Ainda em 1914, a fábrica de fitas cinematográficas encerra suas atividades.

Mesmo após o fim da Guarany Filmes, Francisco Santos continuaria envolvido com o cinema e o teatro e acabaria sendo o responsável por formar o que à época foi a maior rede de cinemas do sul do país. Em 1918, ao lado de Francisco Vieira Xavier, arrendou o Theatro Sete de Abril. O empreendimento durou pouco, mas, já em 1919, a dupla de portugueses se associou ao espanhol Rosauro Zambrano para fundar o Theatro Guarany.

Theatro Guarany foi construído sob supervisão de Francisco Santos e inaugurado em 1921. Illustração Pelotense / Reprodução

A planta foi desenhada por um engenheiro polonês sob orientação de Santos, que conhecia teatros como ninguém. A nova e imponente casa de espetáculos, que existe até hoje, foi inaugurada em 1921, com a apresentação da ópera O Guarany. A sociedade Zambrano, Xavier & Santos duraria pouco, e desentendimentos levariam à dissolução da parceria menos de um ano depois da inauguração. Zambrano tornou-se o único dono do Theatro Guarany.

A parceria de Xavier e Santos, porém, continuou, com a determinação de formar uma rede de cinemas. Entre as décadas de 1920 e 1930, eles arrendam o Theatro Sete de Abril e inauguram mais salas em Pelotas: o Apolo, o Avenida e o Capitólio, com foco em públicos de diferentes classes sociais. O empreendimento avança para Bagé, onde são fundados os cinemas Capitólio e Apolo.

A trajetória pioneira e empreendedora de Francisco Santos chega ao fim em junho de 1937, quando ele morre em Bagé, aos 64 anos. Seu corpo foi sepultado em Pelotas, no Cemitério São Francisco de Paula, em túmulo ao lado do amigo Vieira Xavier, que havia morrido dois anos antes.



