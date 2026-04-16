Cultura e Lazer

“O Céu da Língua”
Notícia

Gregorio Duvivier apresentará em Pelotas monólogo premiado sobre a língua portuguesa

Espetáculo será apresentado no Theatro Guarany em junho, misturando humor e poesia

Frederico Feijó

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