Gregorio Duvivier apresentará em Pelotas monólogo premiado sobre a língua portuguesa

No palco, apresentador conduz o público por situações do dia a dia para mostrar como expressões comuns carregam elementos poéticos. HBO / Divulgação

Pelotas receberá, em junho, um dos espetáculos mais recentes do ator e comediante Gregorio Duvivier. O monólogo “O Céu da Língua” será apresentado no dia 25, às 19h, no Theatro Guarany.

Dirigido por Luciana Paes, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o papel da linguagem no cotidiano, a partir de uma abordagem que combina humor e poesia. Em cena, Duvivier conduz o público por situações comuns do dia a dia para mostrar como expressões corriqueiras carregam sentidos poéticos.

A montagem estreou em Portugal, em 2024, e chegou ao Brasil em fevereiro de 2025. Desde então, passou por mais de 30 cidades, reuniu cerca de 200 mil espectadores e teve sessões extras com ingressos esgotados. O trabalho garantiu ao ator o prêmio de Melhor Ator no Prêmio Bibi Ferreira.

Poesia no cotidiano

Durante o espetáculo, Duvivier usa exemplos simples da língua falada como ponto de partida para discutir a presença da poesia na comunicação diária. Expressões como “céu da boca” e “pisando em ovos” ajudam a aproximar o público da proposta da peça.

O texto também dialoga com a música brasileira, com referências a compositores como Orestes Barbosa e Caetano Veloso, além da literatura portuguesa, citando nomes como Fernando Pessoa e Eugênio de Andrade.

Montagem e turnê

Além de Duvivier, o espetáculo conta com a participação do instrumentista Pedro Aune, responsável pela ambientação musical com contrabaixo, e da designer Theodora Duvivier, que assina as projeções exibidas durante a apresentação. A cenografia é de Dina Salem Levy.

A direção é de Luciana Paes, que já trabalhou com Duvivier em outros projetos, como o espetáculo de improviso “Portátil”.

A apresentação em Pelotas integra a turnê pelo Rio Grande do Sul, que também passa por cidades como Gravataí, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Os ingressos estão à venda pela internet.



