Festimar encerra com mais de 180 mil visitantes; edição de 2027 já tem data

Encerrado no domingo (5), o Festival do Mar (Festimar) reuniu mais de 180 mil visitantes ao longo de 11 dias de programação, em Rio Grande, consolidando uma das maiores edições do evento.

A próxima edição já está confirmada. O Festimar deve ocorrer entre os dias 18 e 28 de março de 2027.

Neste ano, a programação incluiu atividades culturais, gastronômicas e esportivas, distribuídas em diferentes pontos da cidade. Na área culinária, a tainha assada foi um dos principais destaques, com mais de 9 mil unidades comercializadas.

Somente na Sexta-feira Santa (3), mais de 1,5 mil pratos foram vendidos durante o almoço.

O movimento também foi intenso no comércio. Ao todo, cerca de 80 expositores ocuparam aproximadamente 120 espaços ao longo do evento, ampliando a circulação de visitantes e dando visibilidade ao artesanato e à economia criativa local.

Além das atrações, o festival contou com ações de caráter social. Durante um dos shows nacionais, foram arrecadadas mais de oito toneladas de alimentos, que serão destinadas a iniciativas assistenciais no município.

Na programação esportiva, 12 atividades foram realizadas, reunindo atletas da região e também de países vizinhos.

O encerramento ocorreu no Porto Histórico, com apresentações culturais que reuniram grande público na última noite.





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