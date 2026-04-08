Fashion Days reúne 25 lojas e lança tendências de outono e inverno no Shopping Pelotas

Desfiles do Fashion Days apresentam tendências de outono e inverno e movimentam o Shopping Pelotas. Juliano Kirinus / Divulgação Shopping Pelotas

O Shopping Pelotas recebe nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9) mais uma edição do Fashion Days, evento que reúne lojistas, profissionais do setor e convidados para o lançamento das coleções de outono e inverno. A iniciativa, que chega à quarta edição no empreendimento, consolida-se como uma das principais vitrines da moda local e regional.

Ao todo, 25 lojas participam dos desfiles, que ocorrem na Arena Fashion, a partir das 19h30min. A programação será dividida em dois dias, com 13 marcas na primeira noite e outras 12 na segunda, apresentando ao público as principais tendências da estação, desde peças casuais até propostas mais sofisticadas.

Mais do que um desfile, o evento funciona como um marco no calendário do varejo, abrindo oficialmente o período de comercialização das novas coleções.

— É um momento estratégico para as lojas. É quando elas apresentam ao público aquilo que será tendência e iniciam, de fato, o ciclo de vendas da estação — explica o produtor de moda André Guerra, curador e um dos responsáveis pela organização.

A expectativa é de um público médio de 500 pessoas por noite, formado por convidados, clientes e profissionais ligados ao setor. O formato inclui diferentes categorias de assentos e espaços, como mesas, cadeiras e áreas específicas, o que permite uma experiência mais próxima entre marcas e consumidores.

Desfiles marcam lançamento das coleções

O Fashion Days acompanha o calendário nacional da moda, quando o varejo apresenta oficialmente as coleções de outono e inverno. Durante os dois dias de evento, as lojas mostram ao público peças que devem ganhar espaço nas vitrines nas próximas semanas.

A proposta é antecipar tendências e oferecer uma experiência completa, com produção de passarela, iluminação e ambientação pensadas para valorizar os produtos.

— As lojas trazem para o desfile aquilo que elas têm de melhor, já preparado para o consumidor. É uma forma de apresentar a coleção de maneira mais atrativa e direta — destaca André.

Pelotas e a tradição na moda

O evento também resgata a tradição histórica de Pelotas no setor da moda. A cidade já foi referência no Estado com o Moda Pelotas, que durante décadas reuniu indústria, estilistas e comércio em um dos principais eventos do segmento no Rio Grande do Sul.

Mesmo com mudanças no cenário ao longo dos anos, a identidade ligada à moda segue presente.

— Pelotas tem uma característica muito forte, que é o bom gosto. É uma região de pessoas elegantes, que valorizam qualidade e estilo — destaca André.

Ele também avalia que, apesar da força do consumo, ainda há desafios na estrutura do setor, especialmente na indústria do vestuário e na presença de grandes marcas na cidade.

— Hoje, muitas vezes, o consumidor precisa buscar fora aquilo que não encontra aqui. Ainda assim, o público local continua sendo exigente e interessado em moda — observa.

Experiência e conexão com o público

O formato do Fashion Days aposta na experiência como diferencial. Com estrutura organizada em setores, o evento permite diferentes formas de participação do público, desde áreas mais próximas à passarela até espaços mais amplos.

A proposta é aproximar marcas e consumidores, criando um ambiente favorável para networking, visibilidade e negócios.

— O desfile é mais do que apresentação. É um ponto de encontro entre quem produz, quem vende e quem consome moda — resume o produtor.