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Familiares de Bento Gonçalves cobram revitalização de túmulo e ameaçam retirar restos mortais de Rio Grande

Pedido se arrasta desde 2016; prefeitura diz que vai reeditar comissão para tratar do tema

Laura Cosme

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