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Documentário "O Mundo Cabe em um Fusca" tem exibição gratuita em restaurante de Pelotas

Obra de Nauro Junior registra 10 anos de viagens por 17 países; sessão ocorre às 18h30 desta segunda-feira

Gabriel Veríssimo

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