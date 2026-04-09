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Conheça o curta filmado em Rio Grande qualificado para disputa do Oscar

"Grão", dirigido por Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa, venceu o festival Curta Cinema e está qualificado para uma indicação ao principal prêmio do cinema mundial

Douglas Dutra

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